הדבר היפה בעולם: העזתי חשף מה מסתתר באוהל

אחרי המאמר ב'יתד נאמן' שמנסה להטיל את האשמה על כל הבלגן ב'דגל התורה' על "עוזרי הח"כים" - שורת עיתונאים חושפים את האמת שמאחורי הקלעים | בתיעוד וידאו שהופץ מבית המנהיג הגר"ד לנדו, נראה נכדו מנחם, טוען בפניו - אחרי שסיים לעבור על המאמר - כי "שלחו את זה גם לר' משה הלל", אלא שמביתו של המנהיג הגרמ"ה הירש מכחישים כי עבר על המאמר (חדשות)

חזקי שטרן