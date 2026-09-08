טליק גואילי, אם הלוחם רני גואילי ז"ל, תצטרף לליכוד

ברקע זעם כלפיו בקרב חלק ממפלגות הימין, על כך שהגיש את רשימתו לוועדת הבחירות ללא כל איחוד עם מפלגת ימין נוספת, וחשש מתרחיש של שריפת עשרות אלפי קולות, הונח הלילה זר פרחים מחוץ לביתו של עופר וינטר "בהערכה רבה" מהיועמ"שית (פוליטי)

דוד הכהן