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לקראת הימים הנוראים

במעון הראשל"צ בבית וגן: ספר תורה מיוחד הוכנס לקראת הימים הנוראים

ספר התורה עוצב כגלימה הלבנה שהרב זצ"ל לבש בימים הנוראים • עליו חקוקים שמות מרכזי התורה שהקים | הוקדש על ידי הנדיב ויקטור קמעו (חרדים)

הכנסת ספר התורה למעונו של הראשל"צ זצ"ל

לקראת הימים הנוראים, נרשם מעמד מרגש ומיוחד במעון הקודש של הראשון לציון, הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצוק"ל, בשכונת בית וגן בירושלים. ספר תורה מהודר ומיוחד במינו הוכנס לבית, כאשר עיצובו ייחודי ונושא משמעות עמוקה.

ספר התורה עוצב באומנות מיוחדת כגלימה הלבנה המיוחדת שהראשון לציון זצוק"ל היה לובש בימים הנוראים. על הספר חקוקים שמות מרכזי התורה והישיבות שהרב הקים במהלך חייו הקדושים, כהנצחה למפעל התורה שהקים.

את ספר התורה המיוחד עוצב והקדיש הנדיב ויקטור קמעו מארצות הברית, ששימש בקודש את הראשון לציון זצוק"ל במשך עשרות בשנים. הקשר העמוק בין הנדיב לבין הרב זצוק"ל בא לידי ביטוי בבחירה לעצב את ספר התורה בדמות הגלימה הלבנה, סמל מרגש מימי הקודש.

המעמד התקיים בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ובני משפחת הרב זצוק"ל, שהתכנסו לחגוג את הכנסת ספר התורה המיוחד.

יצוין כי בית המדרש "בניין אב" שהוקם לזכרו של הראשל"צ זצוק"ל ממשיך את מפעל התורה שהקים. רק לפני מספר שבועות נפתח בית המדרש החדש להוראה במודיעין עילית, בראשות הרה"ג ר' דניאל כהן, תלמידו המובהק של הראשל"צ זצוק"ל.
הכנסת ספר תורההרב אליהו בקשי דורון

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