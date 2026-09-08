49 שניות: נהג המרוץ זינק ושלף יריב מתוך פרארי בוערת

מבזקים נוספים
האם מותר לבקש על פרנסה בראש השנה? זה הפסק של הבעל שם טוב הקדוש
כשאתה מבקש על הפרנסה בראש השנה, אתה מוכיח: שאתה יודע שפרנסתך תלויה – תלות מוחלטת במלך עולם שהיום אתה ממליך.פרנסתך תלויה במלך העולם | מאמר מיוחד (חסידים)ורד שאלתיאל
כבוד התורה; גדולי ישראל נהרו לחנוכת הבית והכנסת ספר התורה בגילה
ברוב פאר והדר נחגגה בעוז מעמד הכנסת ספר תורה וחנוכת הבית לבית המדרש המפואר על שם 'אור החיים הקדוש' בשכונת גילה בירושלים בראשות הרב מימון אביטן | במעמד האדיר השתתפו גדולי ישראל, רבנים ואישי ציבור בכירים (חרדים)חיים רוזנבוים
התחזית המשוגעת של מאסק בדרך לקוואדריליון דולר: "לא בלתי אפשרי"
אילון מאסק התייחס לאפשרות שיהפוך לאדם הראשון עם הון של קוואדריליון דולר | לדבריו, הדרך לשם תדרוש מפעלים על הירח ועל מאדים – ובעתיד ייתכן שהדולר כלל לא יהיה רלוונטי (בעולם)אריה רוזן
משה ליאון נפרד מחברו משה גפני: "שוחחתי איתו, הוא קיבל את הגזירה" | צפו
ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, התייחס בריאיון באולפן 'כיכר השבת' להדחתו של חברו, יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וסיפר על השיחה הטלפונית במוצאי שבת: "הוא קיבל את הגזירה כפי שהיא" (חרדים)ישי כהן
רבנים ואישי ציבור בטור ארוך | הרבי מביאלה קיבל קהל באשדוד
לקראת ימי הרחמים והרצון הגיע האדמו"ר מביאלה לפקוד את קהל חסידיו בעיר אשדוד | האדמו"ר קיבל במשך שעות ארוכות קוויטלעך מתושבי העיר, ובין ההמונים נצפו רבנים ואישי ציבור שהגיעו להתברך | בסיום קבלת הקהל התפלל האדמו"ר תפילת ערבית (חסידים)חיים רוזנבוים
"כי הנה כחומר": הרבי מאשלג בני היכלא עלה עם חסידיו לטבריה ולמירון
בהתאם למסורת קדומה בבית אשלג, יצא האדמו"ר עם קהל חסידיו לתפילה בציון רבי מאיר בעל הנס ובציון הרשב"י • השנה הוקדמה הנסיעה, המתקיימת מדי שנה בכ"ה באלול – יום בריאת העולם • תפילות, אמירת תהילים, דברי התעוררות וריקודים לקראת הימים הנוראים (חסידים)חיים רוזנבוים
אלי גולדשמיט, חבר כנסת לשעבר מהעבודה, ישוריין בליכוד
חבר הכנסת לשעבר אלי גולדשמיט ישוריין בליכוד. גולדשמיט, שכיהן בכנסת מטעם מפלגת העבודה, התגורר שנים בעוטף עזה. לפי ההודעה, בעקבות אירועי השבעה באוקטובר עבר גולדשמיט התפכחות, שינה את עמדותיו המדיניות והבטחוניות וכיום תומך בעמדות נתניהו, הליכוד והמחנה הלאומי.כיכר השבת
ח"כ אורי מקלב בהודעת פרישה מרגשת: "השליחות לא כבדה עליי ביומי האחרון כביומי הראשון"
לאחר שהודח בבושת פנים, בהודעה לתקשורת באישון לילה, ח"כ אורי מקלב, מסכם את שנותיו כחבר-כנסת בהודעת פרישה מרגשת | מקלב מציין כי עשה כמיטב יכולתו ומדגיש כי השליחות לא כבדה עליו - "ביומי האחרון כביומי הראשון", בניגוד לטענות שהופצו כי הוא הודח יחד עם גפני כדי לרענן את השורות (חרדים)חנני ברייטקופף