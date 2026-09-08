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עושר אין סופי

התחזית המשוגעת של מאסק בדרך לקוואדריליון דולר: "לא בלתי אפשרי"

אילון מאסק התייחס לאפשרות שיהפוך לאדם הראשון עם הון של קוואדריליון דולר | לדבריו, הדרך לשם תדרוש מפעלים על הירח ועל מאדים – ובעתיד ייתכן שהדולר כלל לא יהיה רלוונטי (בעולם)

1תגובות
איל ההון אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק)

אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, התייחס לאפשרות שיהפוך ביום מן הימים לאדם הראשון בהיסטוריה עם הון של קוואדריליון (1,000,000,000,000,000) דולר – והשיב כי הדבר "לא בלתי אפשרי", אך לדבריו, כדי להגיע לשם האנושות תצטרך להרחיב משמעותית את פעילותה אל מחוץ לכדור הארץ.

הדברים נאמרו בתגובה לפרסום ברשת X, שבו צוין כי מאסק זקוק לעוד כ־998.9 טריליון דולר כדי להגיע להון של קוואדריליון דולר – מיליון מיליארדי דולרים.

"לא בלתי אפשרי, אבל בהחלט יידרשו מפעלים על הירח ועל מאדים כדי להשיג את זה", כתב מאסק. לדבריו, אם האנושות אכן תגיע לשלב הזה, ה עצמו כבר עשוי לאבד ממשמעותו: "עד אז, אני לא חושב שישתמשו בדולרים כמטבע. רק במסה ובאנרגיה".

ההתבטאות הגיעה לאחר סוף שבוע היסטורי עבור מאסק, שבמהלכו הונפקה חברת החלל SpaceX בנאסד"ק. לפי הערכת "פורבס", ההנפקה העלתה את הונו של מאסק לכ־1.1 טריליון דולר והפכה אותו לאדם הראשון שהגיע להון המוערך ביותר מטריליון דולר. מאז שווי החברה ירד משמעותית.

מאסק אף העריך לאחרונה כי הכנסות SpaceX עשויות להגיע לכטריליון דולר כבר בשנת 2030. לצד חזונו הוותיק להקמת יישוב אנושי במאדים, הוא מדבר בתקופה האחרונה גם על הקמת "עיר ירח", מפעלים על הירח ותשתיות מחוץ לכדור הארץ שישמשו בין היתר לייצור ולבינה מלאכותית.
כסףטכנולוגיההייטקאילון מאסקירח

1 תגובות

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1
תוכל לתת לי 100 דולר ?
נחמד

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