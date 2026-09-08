כבוד התורה; גדולי ישראל נהרו לחנוכת הבית והכנסת ספר התורה בגילה
ברוב פאר והדר נחגגה בעוז מעמד הכנסת ספר תורה וחנוכת הבית לבית המדרש המפואר על שם 'אור החיים הקדוש' בשכונת גילה בירושלים בראשות הרב מימון אביטן | במעמד האדיר השתתפו גדולי ישראל, רבנים ואישי ציבור בכירים (חרדים)
לאחר שהודח בבושת פנים, בהודעה לתקשורת באישון לילה, ח"כ אורי מקלב, מסכם את שנותיו כחבר-כנסת בהודעת פרישה מרגשת | מקלב מציין כי עשה כמיטב יכולתו ומדגיש כי השליחות לא כבדה עליו - "ביומי האחרון כביומי הראשון", בניגוד לטענות שהופצו כי הוא הודח יחד עם גפני כדי לרענן את השורות (חרדים)
מעמד מרומם ורב רושם נערך ביום כ"ה אלול במירון, עם הכנסת ספר תורה חדש לאוהל הרשב"י | גדולי הרבנים והמשפיעים נהרו לכתיבת האותיות בבית המרא דאתרא הגה"צ רבי אלעזר שטרן, ומשם יצאה התהלוכה בריקודים אל עבר ציון הרשב"י | דוד כהן מגיש תיעוד ענק (חרדים)
אחרי המאמר ב'יתד נאמן' שמנסה להטיל את האשמה על כל הבלגן ב'דגל התורה' על "עוזרי הח"כים" - שורת עיתונאים חושפים את האמת שמאחורי הקלעים | בתיעוד וידאו שהופץ מבית המנהיג הגר"ד לנדו, נראה נכדו מנחם, טוען בפניו - אחרי שסיים לעבור על המאמר - כי "שלחו את זה גם לר' משה הלל", אלא שמביתו של המנהיג הגרמ"ה הירש מכחישים כי עבר על המאמר (חדשות)
נציגי חסידות גור ניסו להפגין כוח ולדרוש התחייבות כתובה | בפגישה טעונה שנערכה בנתניה, הבהירו בצאנז כי הם כפופים למועצת גדולי התורה ולאדמו"ר מצאנז בלבד - ובגור נאצלו לסגת מדרישתם | 'כיכר השבת' עם מאחורי הקלעים של המתיחות ב'אגודת ישראל' (חדשות)
לקראת הימים הנוראים מסר האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא שיחת חיזוק בהיכל בית מדרשו בשכונת רוממה בירושלים | בשיעור השתתפו עשרות בני האברכים החשובים בכולל "היכל שמואל" | בסיום השיחה עברו הציבור לקבל דבש ויין לכבוד השנה החדשה ולהתברך בברכת השנים לשנה טובה ומבורכת (חרדים)
הפיתוח החדשני המושלם, אותו ליווה המכון המדעי טכנולוגי להלכה, פותר את אחד האתגרים המרכזיים של סוכות גדולות במלונות, מתחמי אירוח וסוכות פרטיות גדלות ממדים: משטח סכך דקורטיבי ענק המופעל במנוע חשמלי, מתקפל בקלות ונשמר לכל ימות השנה (חרדים)
המונים נהרו במוצאי שבת האחרון, לאמירת הסליחות בצל קודשו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך | טרם אמירת הסליחות עורר הפוסק את הציבור במשא חיזוק מצמרר על האסונות והפחד מיום הדין • "כל כך הרבה טרגדיות פקדו אותנו, איך העם לא יחרדו?!" | תיעוד וסיקור (חרדים)
שני בני אדם נורו ונפצעו בשני אירועי ירי נפרדים שהתרחשו בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, במקביל לקיומה של צעדת הקרנבל הקריבי המסורתית של יום העבודה ('לייבור דיי'). הירי התרחש למרות אבטחה כבדה וחסרת תקדים של משטרת ניו יורק, אשר פרסה אלפי שוטרים והקדימה את שעת סיום האירוע במטרה למנוע אלימות כפי שארע בשנים עברו (בעולם)
פרשן 'כיכר השבת' התייחס ב'חדשות 12' להצטרפות עדינה בר שלום למפלגתו של גדי איזנקוט ולראיון של בנות מרן: "כל הטקסטים והשיעורים שלו מראים עמדה הפוכה לחלוטין. זכותן לחשוב מה שירצו, אך הן לא יכולות להמציא לנו מרן חדש" | צפו (חרדים)
ימים לאחר סערת הדחת חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, ביטאון 'דגל התורה' מפרסם מאמר מערכת חריף תחת הכותרת "עצור במילין לא נוכל": "עוזרי ח"כים פצחו בהסתה תקשורתית ועבודת מטה יח"צ, וירקו לבאר שממנה הם שותים" • ההחלטה: מהקדנציה הבאה, מינוי כל עוזר פרלמנטרי יחייב אישור ועדת הרבנים של התנועה • בעיתון טוענים: "המאמר המלא היה לעיני מרנן גדולי ישראל שליט"א וביקשו לפרסמו" (חדשות, חרדים)
בשבת הקרובה קול השופר יידום, והחרדה מ"שנה קשה" תרחף שוב. אבל בעיר העתיקה, מניין אחד יפר את הדממה העולמית וישמיע תקיעות - ויציף מחדש את הדרמה שקרעה את ירושלים לפני 145 שנה | מהשופר שנפסל בהליכה למקווה, דרך הפולמוס הנפיץ על הר הבית ועד לפתרון המיסטי של המקובלים • יוסי עבדו כינס ב'אולפן כיכר' שלושה רבנים לדון בשאלת השאלות (חרדים)
פיגוע דקירה בשומרון: בן 20 נפצע, המחבל חוסל | תרגיל "רוח דרומית": נערכים למתווה שבעה באוקטובר בדרום | טלטלה בבעלזא: ישראל אייכלר יוחלף באליקים שטארק | שריון חרדי ב"עוצמה יהודית": יוסי גולדברגר במקום התשיעי | ניצחון הימין הקיצוני בגרמניה מעורר חרדה בקהילה היהודית | אסון במיאמי: מטוס מטען התרסק, חמישה נהרגו | אמבה בכינרת: משרד הבריאות מזהיר, אין איסור רחצה | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)
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