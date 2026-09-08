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במעמד אדיר

כבוד התורה; גדולי ישראל נהרו לחנוכת הבית והכנסת ספר התורה בגילה

ברוב פאר והדר נחגגה בעוז מעמד הכנסת ספר תורה וחנוכת הבית לבית המדרש המפואר על שם 'אור החיים הקדוש' בשכונת גילה בירושלים בראשות הרב מימון אביטן | במעמד האדיר השתתפו גדולי ישראל, רבנים ואישי ציבור בכירים (חרדים) 

מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)
מעמד הכנסת ספר התורה (צילום: שוקי לרר)

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הכנסת ספר תורהחנוכת הביתהרב מימון אביטן

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