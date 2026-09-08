חברת הכנסת טלי גוטליב, שהצטרפה לאחרונה לעוצמה יהודית, פרסמה הבוקר (שלישי) מסר חריף נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא הרפורמה המשפטית.

לדבריה, נתניהו לא יקדם רפורמה משפטית בקדנציה הקרובה, והוא משמש למעשה כ"תעודת ביטוח" של בית המשפט העליון.

"ראש הממשלה לא יקדם רפורמה משפטית בקדנציה הקרובה", כתבה גוטליב. "ראש הממשלה הוא תעודת הביטוח של בג"ץ". לטענתה, נתניהו שיריין את עורכי הדין דוד פטר ויסכה בינה - משפטנים מצוינים - רק כדי "להרגיע" את הבוחרים שרוצים בצדק רפורמה משפטית וריסון הכוח של בית המשפט העליון.

גוטליב הוסיפה כי ראש הממשלה מתמקד בביטחון, שזו מומחיותו, אך באשר למערכת המשפט - "הוא לא יגע בה". לסיכום, הבהירה: "רק עוצמה יהודית חזקה תרסן את שופטי בג"ץ".

גוטליב, כזכור, עברה לאחרונה לעוצמה יהודית, לאחר שהליכוד הסכים "לשחרר" אותה ללא שתוכרז כפורשת. השר איתמר בן גביר שיבץ את גוטליב במקום השני ברשימת עוצמה יהודית.

בהצהרה המשותפת עם בן גביר, אמרה גוטליב: "אני יודעת להיאבק בשלטון הפקידים. המאבק בשלטון הפקידים היה בלתי מתפשר. הצלחתי להכניע את בהרב-מיארה וחבר מרעיה על הרדיפה הזדונית שלהם". היא הוסיפה כי "ראש הממשלה זקוק לעוצמה יהודית".