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מתקפה על נתניהו

גוטליב תוקפת: "נתניהו לא יקדם רפורמה משפטית; הוא תעודת ביטוח של בג"ץ"

חברת הכנסת טלי גוטליב שעזבה את הליכוד לטובת עוצמה יהודית תוקפת את ראש הממשלה בחריפות • "שיריין משפטנים רק כדי להרגיע בוחרים" (פוליטי מדיני)

5תגובות

חברת הכנסת טלי גוטליב, שהצטרפה לאחרונה לעוצמה יהודית, פרסמה הבוקר (שלישי) מסר חריף נגד ראש הממשלה בנושא הרפורמה המשפטית.

לדבריה, נתניהו לא יקדם רפורמה משפטית בקדנציה הקרובה, והוא משמש למעשה כ"תעודת ביטוח" של בית המשפט העליון.

"ראש הממשלה לא יקדם רפורמה משפטית בקדנציה הקרובה", כתבה גוטליב. "ראש הממשלה הוא תעודת הביטוח של בג"ץ". לטענתה, נתניהו שיריין את עורכי הדין דוד פטר ויסכה בינה - משפטנים מצוינים - רק כדי "להרגיע" את הבוחרים שרוצים בצדק רפורמה משפטית וריסון הכוח של בית המשפט העליון.

גוטליב הוסיפה כי ראש הממשלה מתמקד בביטחון, שזו מומחיותו, אך באשר למערכת המשפט - "הוא לא יגע בה". לסיכום, הבהירה: "רק עוצמה יהודית חזקה תרסן את שופטי בג"ץ".

גוטליב, כזכור, עברה לאחרונה לעוצמה יהודית, לאחר שהליכוד הסכים "לשחרר" אותה ללא שתוכרז כפורשת. השר איתמר בן גביר שיבץ את גוטליב במקום השני ברשימת עוצמה יהודית.

בהצהרה המשותפת עם בן גביר, אמרה גוטליב: "אני יודעת להיאבק בשלטון הפקידים. המאבק בשלטון הפקידים היה בלתי מתפשר. הצלחתי להכניע את בהרב-מיארה וחבר מרעיה על הרדיפה הזדונית שלהם". היא הוסיפה כי "ראש הממשלה זקוק לעוצמה יהודית".
בנימין נתניהוהרפורמה המשפטיתטלי גוטליב

5 תגובות

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5
היה ברור שהיא תתחיל ללכלך. צריך לקחת בעירבון מוגבל.
יאיר
4
בזמנה הפנוי היא כבר אוספת לכלוך על בן גביר. שיהיה להמשך, על כל צרה שלא תבוא.
רק לא ג ושס
3
צודקת ב-100%!!! הדרך המתלהמת שלה קצת חריגה בנוף, אבל הדברים הם דברי אמת!!!
ישראל ישראלי

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