מעמד מרומם של הכנסת ספר תורה נערך באתרא קדישא מירון, ביום כ"ה אלול – יום בריאת העולם ויום הילולת התנא האלוקי רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי זיע"א. ס"ת הוכנס בהשתדלותו של העסקן הרב שרגא שניצר.

מעמד כתיבת האותיות נערך במעונו של המרא דאתרא קדישא מירון, הגה"צ רבי אלעזר שטרן, לשם נהרו אדמו"רים, רבנים, משפיעים ואישי ציבור נכבדים כדי ליטול חלק בכתיבת האותיות האחרונות ביריעה.

בין המשתתפים נצפו המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, האדמו"ר מזוועהיל, לצד רבנים נוספים ואישי ציבור שהגיעו לחלוק כבוד לתורה.

עם סיום כתיבת האותיות, יצאה התהלוכה החגיגית מבית המרא דאתרא כשהמונים מפזזים בעוז בשירה, בריקודים ובלפידי אש לכבודה של תורה, בדרכה אל עבר ציון הרשב"י.

בחצר המערה נמשכו הריקודים בשמחה עצומה וברגשי קודש. לאחר אמירת מזמורי התהילים כנהוג מפי המרא דאתרא, הגה"צ רבי אלעזר שטרן, הוכנס ספר התורה אל תיבת ארון הקודש שבאוהל הרשב"י.