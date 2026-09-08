 דלג לתוכן הראשי
ביום בריאת העולם

במעון המרא דאתרא ובחצר המערה: גדולי הרבנים נהרו להכנסת ספר התורה במירון

מעמד מרומם ורב רושם נערך ביום כ"ה אלול במירון, עם הכנסת ספר תורה חדש לאוהל הרשב"י | גדולי הרבנים והמשפיעים נהרו לכתיבת האותיות בבית המרא דאתרא הגה"צ רבי אלעזר שטרן, ומשם יצאה התהלוכה בריקודים אל עבר ציון הרשב"י | דוד כהן מגיש תיעוד ענק (חרדים)

הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)

מעמד מרומם של הכנסת ספר תורה נערך באתרא קדישא מירון, ביום כ"ה אלול – יום בריאת העולם ויום הילולת התנא האלוקי רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי זיע"א. ס"ת הוכנס בהשתדלותו של העסקן הרב שרגא שניצר.

מעמד כתיבת האותיות נערך במעונו של המרא דאתרא קדישא מירון, הגה"צ רבי אלעזר שטרן, לשם נהרו אדמו"רים, רבנים, משפיעים ואישי ציבור נכבדים כדי ליטול חלק בכתיבת האותיות האחרונות ביריעה.

בין המשתתפים נצפו המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, האדמו"ר מזוועהיל, לצד רבנים נוספים ואישי ציבור שהגיעו לחלוק כבוד לתורה.

עם סיום כתיבת האותיות, יצאה התהלוכה החגיגית מבית המרא דאתרא כשהמונים מפזזים בעוז בשירה, בריקודים ובלפידי אש לכבודה של תורה, בדרכה אל עבר ציון הרשב"י.

בחצר המערה נמשכו הריקודים בשמחה עצומה וברגשי קודש. לאחר אמירת מזמורי התהילים כנהוג מפי המרא דאתרא, הגה"צ רבי אלעזר שטרן, הוכנס ספר התורה אל תיבת ארון הקודש שבאוהל הרשב"י.

הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)
הכנסת ספר תורה במירון (צילום: דוד כהן)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

מירוןהכנסת ספר תורהרבי שמעון בר יוחאיהרב אלעזר שטרןשרגא שניצר

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

במעמד אדיר

|

"כואב לי, אבל זו החלטת מרנן ורבנן"

|

אחרי ההדחה המבישה

||
10

​"איפה ראשי הישיבות?!"

||
4

הסערה ב'דגל' לא שוככת

||
21

הסערה בסיעה החסידית

||
8

בשבוע של ראש השנה

||
1

ש

אחרי שנים של פיתוח: 

אסף מגידו|מקודם

העם לא יחרד?

|

רגעי חרדה

||
2

"אל תמציאו לנו מרן חדש"

||
19

"תקיעת סכין בדרך עולם התורה"

||
43

החרדה מ'שנה קשה' | "קול שופר"

||
13

כותרת היום

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר