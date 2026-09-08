מבצע חטיבתי בשומרון כוחות צה"ל חיסלו בכפר עקרבה מחבל שניסה לבצע פיגוע נגד כוחותינו כוחות צה"ל פעלו הלילה לסיכול טרור במספר כפרים בחטיבת שומרון | לוחמי סיירת נח"ל חיסלו מחבל שהתבצר כשבידו סכין | כמו כן, הכוחות עצרו ארבעה מבוקשים, ביניהם שלושה מחבלים שסחרו באמצעי לחימה ומחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי | הכוחות תחקרו כ-60 מבוקשים | תיעוד (צבא)