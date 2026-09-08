במהלך הלילה (שני), כוחות צה"ל ולוחמי מג"ב איו"ש פעלו בהכוונת שב"כ לסיכול טרור במרחב הכפרים קבאלן, עוצרין, עקרבה ויתמא שבחטיבת שומרון.
בכפר עקרבה, כוחות צה"ל הגיעו במטרה לתחקר מחבל המשויך לארגון טרור. בהגעתם, המחבל יידה לעברם בקבוק תבערה ומטען נפץ מאולתרים, ללא נפגעים.
הכוחות הפעילו נוהל 'סיר לחץ', במסגרתו סגרו מכל הכיוונים על המבנה בו הסתתר המחבל. לאחר שהמחבל לא נענה לקריאות הכוחות, פרצו לוחמי הסיירת למבנה.
לוחמי סיירת נח"ל חיסלו את המחבל כשבידו סכין, איתה התכוון לפגוע בכוחותינו.
מי שפעלו במבנה שבו התבצר המחבל - שנחשד במעורבות בפיגוע הדקירה שאירע אתמול - היו לוחמי סיירת נח"ל. במהלך הפעילות זיהה מפקד הפלגה, רב-סרן י’, את המחבל כשהוא חמוש בסכין, וחיסל אותו מטווח קצר.
רב-סרן י’ לחם ב-7 באוקטובר בגזרת עוטף עזה, נפצע במהלך הלחימה ושב לשירות קרבי. גם הלילה הפגין אומץ לב ונחישות בהגנה על אזרחי ישראל.
כמו כן, הכוחות עצרו ארבעה מבוקשים, ביניהם שלושה מחבלים שסחרו באמצעי לחימה ומחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. הכוחות תחקרו כ-60 מבוקשים במהלך סריקות ב-70 איתורים במרחב הכפרים ואיתרו תחמושת, מטול וציוד צבאי נוסף.
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