אילון מאסק התייחס לאפשרות שיהפוך לאדם הראשון עם הון של קוואדריליון דולר | לדבריו, הדרך לשם תדרוש מפעלים על הירח ועל מאדים – ובעתיד ייתכן שהדולר כלל לא יהיה רלוונטי (בעולם)

אריה רוזן