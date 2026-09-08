מבזקים נוספים
סיום מסכת ופלפול מבריק; כך חגג הבנש"ק מביאלה ב"ב את יום שמחתו
בהיכל ביהמ"ד ביאלה ב"ב נחגגה בעוז שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרב ניסן חיים רבינוביץ חתן האדמו"ר מנדבורנה אלעד | במהלך השמחה ערך חתן המצווה סיום מסכת ונשא פלפול בדרוש ואגדה (חסידים)חיים רוזנבוים
ראשי מחנה השינוי תוקפים: "נתניהו הוזהר 10 ימים לפני הטבח והתעלם"
איזנקוט, בנט, ליברמן וגולן דורשים ועדת חקירה מיידית • "נתניהו קיבל התראה מאיחוד האמירויות ולא עדכן את מערכת הביטחון" | התחייבות: ועדה תוקם בממשלה הבאה (פוליטי מדיני)בני סולומון
קרן אסייג תקבל הבטחה לשרה ותשתתף הערב באירוע נתניהו
קרן אסייג תקבל הבטחה למינוי לשרה ותופיע הערב באירוע של ראש הממשלה נתניהו.כיכר השבת
נמצא רימון הלם שלא התפוצץ סמוך לבית בכפר שמריהו
רימון הלם שלא התפוצץ נמצא סמוך לבית פרטי בכפר שמריהו, ללא נפגעים או נזק. שוטרי תחנת גלילות וחבלני מחוז תל אביב הגיעו למקום והחלו בחקירה ואיסוף ממצאים. לפי החשד, מדובר ברימון הלם צה"לי והרקע לאירוע פלילי.קובי רוזן
גפני נפרד מהכנסת, אבל לא מ׳דגל׳: "זכיתי לפעול לצידם ולאורם של גדולי ישראל; אמשיך לכהן כיו״ר התנועה״
יו"ר דגל התורה מסכם 38 שנות פעילות בכנסת • "פעלתי לאורם ובהכוונתם של מרנן ורבנן בכל נושא וענין" | המכתב המלא (חרדים)חנני ברייטקופף
עם החזן משה חבושה: הראשל"צ הגיע לעצרת הסליחות המרכזית בבית שמש
מאות נהרו בשעת לילה מאוחרת לעצרת החיזוק בבית שמש • הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף נשא דברים חוצבים בהלכות הימים הנוראים והאציל מברכותיו • צפו בתיעוד מאמירת הסליחות עם החזן משה חבושה (חרדים)חיים רוזנבוים
2 ילדות נפגעו מרכב בבני ברק
שתי ילדות נפגעו היום (13:36) מרכב ברחוב השלושה בבני ברק. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו את הילדות לבית החולים דנה: ילדה בת 4 במצב בינוני עם חבלת ראש, וילדה בת 8 במצב קל.קובי רוזן
בן צור ורעייתו בסליחות בכותל: "איזו קדושה, אנחנו העם היפה בעולם" | צפו
הזמר המקורב לדת ורעייתו שיראל הגיעו לסיור מיוחד ברחבת הכותל • בליווי רב הכותל הגר"ש רבינוביץ והחזן אלחנן אלבז | "איזו קדושה, אנחנו העם היפה בעולם", אמר הזמר (חרדים)איציק אוחנה