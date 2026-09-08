שתי ילדות נפגעו היום (13:36) מרכב ברחוב השלושה בבני ברק. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו את הילדות לבית החולים דנה: ילדה בת 4 במצב בינוני עם חבלת ראש, וילדה בת 8 במצב קל.

קובי רוזן