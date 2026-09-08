רעות בן חיים ומוסא פלד ישובצו ברשימת הציונות הדתית

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ומה חושב טיבי על הדחת גפני ומקלב? שאלנו אותו - וזה מה שהוא ענה
חבר הכנסת אחמד טיבי התייחס בראיון קצר לכיכר השבת להדחתם של חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב בתום עשרות שנים של עשייה ציבורית | זה מה שהוא חושב על המהלך (חרדים)כיכר השבת
רוכב אופניים בן 22 נפצע בינוני בתאונה בבני ברק
צעיר בן 22 נפצע באורח בינוני בתאונה בין אופניים לרכב פרטי ברחוב יגאל אלון בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה שכלל עצירת דימומים, והוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו.קובי רוזן
יהודים נעצרו במחסומי הכניסה לעיר אומן מסיבה מפתיעה - הרב נחלץ לעזרתם
בימים האחרונים התפתח כאוס בכניסה לעיר אומן בעקבות חסידים שניסו להכניס יין לקידוש בראש השנה | באופן חריג, המשטרה הגיעה לסיכומים עם רב העיר כדי לאפשר ליהודים לחגוג את החג | כל הפרטים (חדשות)כיכר השבת
דרמה בכנסת: החסידים התפצלו לשניים - שלוש מפלגות ביהדות התורה | זה השם החדש
דרמה פנימית ביהדות התורה: נציגי אגודת ישראל נפגשים בשעה זו בכנסת לקראת חתימה על ההסכם עם דגל התורה, כאשר במקביל שלומי אמונים וחסידות בעלזא מתפצלות בתוך אגודת ישראל ויירשמו במסגרת מפלגה נפרדת | כל הפרטים על הדרמה (חרדים)קובי ישראל
צעירה בת 25 נפצעה בינוני בתאונה בחיפה
צעירה בת 25 ועוד אדם נפגעו היום (17:43) בתאונת דרכים בין שני כלי רכב ברחוב יוליוס סימון בחיפה. חובשים ופראמדיקים פינו את הנפגעים לבית החולים רמב"ם: הצעירה במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובבטן, והשני במצב קל.קובי רוזן
זעזע את הבורסה: 40 מיליון שקל נגנבו בדור אלון
חברת דור אלון דיווחה לבורסה על פרשת מעילה חמורה שבמסגרתה נעלמו כארבעים מיליון שקל במהלך השנתיים האחרונות. בעקבות הגילוי המרעיש, הנהלת החברה שכרה חוקרים פרטיים, הגישה תלונה רשמית למשטרה ופתחה בבדיקה מקיפה של דוחותיה הכספיים (כלכלה)דניאל הרץ
משמרות המהפכה בהודעה דרמטית: "השתלטנו על צוללת אמריקנית"
משמרות המהפכה פרסמו תמונה של צוללת אמריקנית בלתי מאוישת, וטענו כי הצליחו להשתלט עליה במצרי הורמוז | האיראנים מבטיחים לפרסם פרטים נוספים כבר בשעות הקרובות (חדשות)כיכר השבת
משה ליאון בריאיון באולפן: ירושלים לא מתחרדת; בתקופה שלי כראש עיר לא סגרתי אף כביש בשבת | צפו
ראש עיריית ירושלים משה ליאון, בריאיון מיוחד לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' דוחה את הטענות על 'התחרדות' העיר ומבהיר כי הסטטוס-קוו נשמר, מביע כאב על הדחת גפני ותוקף את מתנגדי הרכבת הקלה ברחוב בר אילן: "טרללת של גורמי חוץ שגרמה לנזק של מאות מיליונים" | וגם: הגעגועים לאביו , ההתרגשות ממעמדי הסליחות בכותל, והבשורה על פתרון מצוקת הסמינרים (אולפן)ישי כהן