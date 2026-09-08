רוכב אופניים בן 22 נפצע בינוני בתאונה בבני ברק

ראש עיריית ירושלים משה ליאון, בריאיון מיוחד לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' דוחה את הטענות על 'התחרדות' העיר ומבהיר כי הסטטוס-קוו נשמר, מביע כאב על הדחת גפני ותוקף את מתנגדי הרכבת הקלה ברחוב בר אילן: "טרללת של גורמי חוץ שגרמה לנזק של מאות מיליונים" | וגם: הגעגועים לאביו , ההתרגשות ממעמדי הסליחות בכותל, והבשורה על פתרון מצוקת הסמינרים (אולפן)

ישי כהן