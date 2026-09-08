מבזקים נוספים
גבר בן 62 נפצע בינוני באירוע אלימות בקרית ים
גבר כבן 62 נפצע באורח בינוני באירוע אלימות ברחוב גיורא יוספטל בקרית ים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים כשהוא סובל מחבלות בגפיים.קובי רוזן
תן נגוע בכלבת נמצא ביישוב כפר חיטים בגליל התחתון
משרד הבריאות מעדכן על תן נגוע בכלבת שנמצא ביישוב כפר חיטים במועצה האזורית הגליל התחתון. ההודעה על התן הנגוע התקבלה ב-8 בספטמבר 2026. החקירה האפידמיולוגית נמשכת וכרגע לא ידוע על מגעים. המשרד מבקש ממי שהיה במגע עם בעל חיים משוטט באזור בין 23.08.2026 עד 06.09.2026 לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות כנרת (04-6710300) או ללשכה הקרובה למקום מגוריו לשקול טיפול מונע. בעלי חיות מחמד מתבקשים ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי לוידוא מצב חיסונם.יוסי נכטיגל
נתניהו מכחיש את הדיווח הדרמטי בהארץ - אך משאיר רמז ברור בהודעה
ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר הערב (שלישי) הודעה רשמית בחשבון ה-X של משרד ראש הממשלה בשפה האנגלית, בו הכחיש מכל וכל את הדיווח בהארץ מוקדם יותר הבוקר, לפיו נתניהו הוזהר על ידי איחוד האמירויות בדבר מתקפת חמאס קרובה (חדשות)כיכר השבת
איזה פחד: הנמר הפצוע לא הורדם מספיק - הוא קפץ על השומר וכמעט טרף אותו
נמר שנפגע מרכב בכביש הלאומי נלכד לאחר שתקף שומר יער וכמעט טרף אותו |הפצוע פונה לטיפול עם שריטות בגופו | כך זה הסתיים - והתיעוד שחרך את הרשת (בעולם)כיכר השבת
עימות לא שיגרתי בין ח"כ מש"ס למוטי לייטנר | חרם אירופי על יו"ש
סערת ההדחות ב'דגל': 'יתד' נגד העוזרים, ובבית הגרמ"ה מתנערים | פורשים מהמשכן: מכתבי הפרידה המהדהדים של גפני ומקלב | חרם אירופי: בריטניה ועוד 11 מדינות בסנקציות על יו"ש | ברדוגו, גואילי ומדן: נתניהו חושף את שריוני הליכוד | ש"ס הגישה את הרשימה לכנסת, ועימות נרשם במקום | מבצע לילי בשומרון: מחבל חוסל וסוכל פיגוע מיידי | מחר: ירידה קלה בטמפרטורות | ובתיעוד הקיצוני: רכב דהר לתוך המון באיראן | (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
צפירת הרגעה בויז'ניץ; האדמו"ר שוחרר מבית החולים ושב לאכסניתו
בשעות האחרונות התבשרו חסידי ויז'ניץ כי במהלך היום הגיע האדמו"ר לבית החולים לאחר שחש בחולשה • לאחר סדרת בדיקות שתוצאותיהן יצאו תקינות, שוחרר האדמו"ר ושב לבית האכסניה במושב אורה • בחסידות מבקשים להמשיך להעתיר לרפואתו (חסידים)חיים רוזנבוים
גבר כבן 50 נפצע בינוני בתאונה בטירה
גבר כבן 50 נפגע הערב (18:39) מרכב בטירה. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלות באגן ובגפיים.קובי רוזן