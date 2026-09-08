הרמטכ"ל הודיע בטקס סיום קורס חובלים כי צוללת "דרקון", הצוללת השישית של ישראל, עושה את דרכה לארץ בעומק הים התיכון ותגיע תוך ימים אחדים. לדבריו, הצוללת תסמל את ההשתנות שעוברת זרוע הים בשנה האחרונה והפיכתה לזרוע אסטרטגית רבת עוצמה. הרמטכ"ל הוסיף כי במסגרת תוכנית "חושן" הרב-שנתית הושם דגש על הזירה הימית, ואחרי "דרקון" יגיעו יכולות ימיות מתקדמות נוספת כספינות הטילים מדגם "הרשף".

ב. ניסני