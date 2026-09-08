מבזקים נוספים
איזה פחד: הנמר הפצוע לא הורדם מספיק - הוא קפץ על השומר וכמעט טרף אותו
נמר שנפגע מרכב בכביש הלאומי נלכד לאחר שתקף שומר יער וכמעט טרף אותו |הפצוע פונה לטיפול עם שריטות בגופו | כך זה הסתיים - והתיעוד שחרך את הרשת (בעולם)כיכר השבת
עימות לא שיגרתי בין ח"כ מש"ס למוטי לייטנר | חרם אירופי על יו"ש
סערת ההדחות ב'דגל': 'יתד' נגד העוזרים, ובבית הגרמ"ה מתנערים | פורשים מהמשכן: מכתבי הפרידה המהדהדים של גפני ומקלב | חרם אירופי: בריטניה ועוד 11 מדינות בסנקציות על יו"ש | ברדוגו, גואילי ומדן: נתניהו חושף את שריוני הליכוד | ש"ס הגישה את הרשימה לכנסת, ועימות נרשם במקום | מבצע לילי בשומרון: מחבל חוסל וסוכל פיגוע מיידי | מחר: ירידה קלה בטמפרטורות | ובתיעוד הקיצוני: רכב דהר לתוך המון באיראן | (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
צפירת הרגעה בויז'ניץ; האדמו"ר שוחרר מבית החולים ושב לאכסניתו
בשעות האחרונות התבשרו חסידי ויז'ניץ כי במהלך היום הגיע האדמו"ר לבית החולים לאחר שחש בחולשה • לאחר סדרת בדיקות שתוצאותיהן יצאו תקינות, שוחרר האדמו"ר ושב לבית האכסניה במושב אורה • בחסידות מבקשים להמשיך להעתיר לרפואתו (חסידים)חיים רוזנבוים
גבר כבן 50 נפצע בינוני בתאונה בטירה
גבר כבן 50 נפגע הערב (18:39) מרכב בטירה. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלות באגן ובגפיים.קובי רוזן
הרמטכ"ל: צוללת "דרקון" בדרכה לישראל - הצוללת השישית של המדינה
הרמטכ"ל הודיע בטקס סיום קורס חובלים כי צוללת "דרקון", הצוללת השישית של ישראל, עושה את דרכה לארץ בעומק הים התיכון ותגיע תוך ימים אחדים. לדבריו, הצוללת תסמל את ההשתנות שעוברת זרוע הים בשנה האחרונה והפיכתה לזרוע אסטרטגית רבת עוצמה. הרמטכ"ל הוסיף כי במסגרת תוכנית "חושן" הרב-שנתית הושם דגש על הזירה הימית, ואחרי "דרקון" יגיעו יכולות ימיות מתקדמות נוספת כספינות הטילים מדגם "הרשף".ב. ניסני
"זו חוצפה": ח"כ מש"ס תוקף את לייטנר בעימות על דעת תורה
ח"כ ארז מלול תקף את מוטי לייטנר: "ללכת לצעד כזה בלי תמיכה רבנית זו חוצפה" • לייטנר השיב: "יש לנו ועד רבנים גדול ומאות רבנים תומכים" | העימות הסוער שחשף את הקרע במגזר החרדי (פוליטי מדיני)יוני גבאי
סערת החלפת חברי הכנסת | הגר"ד לנדו בתיעוד חריג: "אני לבד החלטתי"
לאחר שבוע סוער ב'דגל התורה', שבסופו שני חברי הכנסת הוותיקים משה גפני ואורי מקלב הוזזו מתפקידם, ביתו של המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, יוצא הערב בסרטון חריג ביותר של ראש הישיבה, בו הוא מסביר כי הוא החליט לבצע את ההחלפה | צפו בדבריו המלאים (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף