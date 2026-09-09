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צבא ארה"ב חושף תיעוד: כך הושמדו 5 מכליות נפט איראניות בלב ים
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב פרסם הלילה תיעוד מהמשדת 5 מכליות נפט איראניות בלב ים, בתגובה לכך שמשמרות המהפכה כיוונו טילים בליסטיים לעבר ספינת מלחמה של הצי האמריקני | צפו בתיעוד (בעולם)קובי אטינגר
אחראי רענון הרשימות: מפגן התמיכה של המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו במשה גפני
המנהיג הליטאי הטריח את עצמו להגיע לשמחה בבני ברק • ההשתתפות נועדה להבהיר את האמון המלא בח"כ גפני | צפו בתיעוד (חרדים)חזקי שטרן
איראן שיגרה עשרות טילים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן | ארה"ב: השמידה 5 מכליות נפט איראניות
בתגובה להשמדת חמש מכליות נפט על ידי ארה"ב, איראן שיגרה מטח טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן – שם יורטו 18 מתוך 20 המטרות | בישראל הבהירו כי לא הייתה מעורבות ביירוט והטילים לא חצו לשטח המדינה | משמרות המהפכה טוענים הבוקר לפגיעה בכלי שיט אמריקניים נוספים במפרץ (אקטואליה)יוסי נכטיגל
רוכב אופנוע בן 23 נפצע בינוני בתאונה בכביש 4
צעיר בן 23 נפצע באורח בינוני בתאונה בין אופנוע לרכב בכביש 4 סמוך למחלף גנות. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה שכלל עצירת דימומים, קיבועים וחבישות, והוא פונה לבית החולים אסף הרופא כשהוא סובל מחבלות בגפיים.קובי רוזן
אחרי הפיצול והסערה: יהדות התורה הגישה את הרשימה לכנסת
נציגי מפלגת יהדות התורה הגישו הערב את רשימת יהדות התורה לכנסת ה-26, לקראת מערכת הבחירות הקרובה | יו״ר יהדות התורה הנכנס, ח״כ יעקב אשר: אנחנו יוצאים למערכה הזו באמונה ובביטחון, מתוך אחדות, אחריות ונחישות, ובעזרת השם נעשה ונצליח״ (חרדים, פוליטי)קובי ישראל
גימיק או הפתעת הבחירות? מפלגת "צבע שחור" הגישה את רשימתה לוועדת הבחירות
העריקים יכניסו אותה לכנסת? מפלגת "צבע שחור – מגן עולם התורה" הגישה היום ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, את רשימת מועמדיה לכנסת ה־26 | במפלגה טוענים כי בסקר של רפי סמית עולה כי 22% מהציבור החרדי תומכים במפלגה, פוטנציאל של 4 עד 5 מנדטים (פוליטי)קובי ישראל
איראן מאיימת: פגיעה במיכליות הנפט שלנו תוביל לתקיפת בסיסים אמריקאים
מפקד ח'אתם אלאנביאא' האיראנית הצהיר כי צבא ארה"ב הורה למיכליות נפט איראניות להתפנות לקראת תקיפתן. לדבריו, כל פגיעה במכליות הנפט של איראן תוביל לתקיפת בסיסים אמריקאיים באזור בידי הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית.קובי אטינגר