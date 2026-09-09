הכנרת, אתמול ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית