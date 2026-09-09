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מזג האוויר

נפרדים מהחום הכבד? הירידה בטמפרטורות והתחזית המלאה לסוף השבוע

הקלה הדרגתית בטמפרטורות: בימים הקרובים תחול ירידה קלה במעלות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה לקראת סוף השבוע (מזג האוויר)

הכנרת, אתמול (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (רביעי) בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.

ביום שישי, ערב ראש השנה, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 23-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39
מזג האווירהתחזית

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