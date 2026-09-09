אישה נפצעה בינוני בהתהפכות רכב בכביש 446

בתגובה להשמדת חמש מכליות נפט על ידי ארה"ב, איראן שיגרה מטח טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן – שם יורטו 18 מתוך 20 המטרות | בישראל הבהירו כי לא הייתה מעורבות ביירוט והטילים לא חצו לשטח המדינה | משמרות המהפכה טוענים הבוקר לפגיעה בכלי שיט אמריקניים נוספים במפרץ (אקטואליה)

יוסי נכטיגל