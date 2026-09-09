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מכה מדינית

טראמפ לא עצר את הסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות - והבית הלבן שותק

ממשל טראמפ לא פעל נגד המהלך הבריטי • 12 מדינות מערביות הצטרפו לסנקציות | איתות לתסכול מממשלת נתניהו (בעולם)

8תגובות
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה שהובילה בריטניה להטיל סנקציות חדשות על ההתנחלויות הישראליות, וגם לא ניסה לבלום אותה, כך מדווח העיתונאי ברק רביד ב'חדשות 12' בשם בכירים אמריקניים ודיפלומטים מערביים.

על פי הדיווח, החלטת הבית הלבן שלא לפעול נגד המהלך הבריטי, שאליו הצטרפו 12 מדינות מערביות, היא איתות לתסכול שלו ממדיניות ממשלת נתניהו ביהודה ושומרון.

רביד ציין כי ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם שוחח עם הנשיא דונלד טראמפ לקראת ההכרזה על הסנקציות ועדכן אותו בנושא. לדברי שני מקורות המעורים בפרטי השיחה, טראמפ לא הביע התנגדות ולא ביקש מברנהאם להימנע מהמהלך.

שר החוץ של מרקו רוביו נשאל אמש על ידי כתבים על הסנקציות שהוטלו על ישראל ולא גינה את הצעד. "הנשיא לא הגיב על כך, וגם אני לא. הבריטים הודיעו לנו שהם עומדים לקבל את ההחלטה הזאת. שמענו את הטיעונים שלהם לגבי הסיבות לכך. אנחנו שותפים למטרה של יציבות בגדה המערבית. אנחנו לא רוצים לראות עלייה באלימות או במתיחות בגדה המערבית בתקופה רגישה באזור", אמר רוביו.

אתמול הכריז שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד על חבילת סנקציות חדשות נגד ישראל במהלך נאום בפרלמנט, תוך שהוא מכריז כי ההתנחלויות אינן חוקיות וטען כי ישנו טיהור אתני של העם הפלסטיני. מיליבנד הודיע על איסור רכישת סחורה מההתנחלויות וסנקציות נגד חברות המסייעות למפעל ההתיישבות.

בתגובה להכרזה הבריטית, שר החוץ גדעון סער הודיע על שורת צעדי נגד ישראלים. סער תקף את הדברים שנאמרו בפרלמנט הבריטי ואמר כי "ההאשמות של מזכיר החוץ של ממשלת הלייבור בפרלמנט הבריטי היו שערורייתיות ושקריות".
ארה"בבריטניהסנקציות

8 תגובות

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6
תכלס נוער הגבעות פוגעים בעיקר בעצמם.
יהודי
נא לדייק . פוגעים במדינה מבעירים את האנטישמיות .מבודדים את ישראל ומביאים עליה חרמות.
חיים
5
האיש הזה ברק רביד נמצא דובר לא אמת, פעם אחר פעם, בהכחשות טראמפ עצמו, והוא לא נלאה מכך, אומר בשם בכירים דברי שוא. מחפש כל פפיס שיכול לתלות בו נגד הימין, וממציא ומפרסם.
נחום
אולי בדמיון שלך. לא תמצא אפילו דוגמה אחת להבליך המומצאים.
רק לא ג ושס
4
תודה ביבי, תודה סמוץ', ותודה לג ולשס שאיפשרו להם לבצע בשלוש שנים מחיקת ערך בלתי נתפסת של מה שנבנה פה עשרות שנים בעמל רב (לא שלהם כמובן, הם העדיפו רק להנות מהפירות ולהישאר לשון מאזניים סחטנית).
רק לא ג ושס

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