איראן שיגרה 20 טילים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן

צה"ל ושב"כ תקפו אתמול באופן ממוקד במספר מרחבים ברצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס וג'יהאד אסלאמי. בנוסף הושמד בור שיגור ממנו שוגרו במהלך המלחמה רקטות לעבר ישראל. במחסנים אוחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים, ביניהם רקטות, כלי נשק מסוג קלצ'ניקוף וציוד לחימה נוסף. צה"ל זיהה כי בתקופה האחרונה מחבלי חמאס מגיעים למחסנים ומשתמשים בכלי הנשק לצורך ביצוע שמירות וביסוס שליטה ברצועה.

ב. ניסני