נעצר מבוקש בכיר בשועפאט בחשד לתכנון פיגוע

מבזקים נוספים
צה"ל ושב"כ השמידו 3 מחסני נשק ובור שיגור ברחבי רצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו אתמול באופן ממוקד במספר מרחבים ברצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס וג'יהאד אסלאמי. בנוסף הושמד בור שיגור ממנו שוגרו במהלך המלחמה רקטות לעבר ישראל. במחסנים אוחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים, ביניהם רקטות, כלי נשק מסוג קלצ'ניקוף וציוד לחימה נוסף. צה"ל זיהה כי בתקופה האחרונה מחבלי חמאס מגיעים למחסנים ומשתמשים בכלי הנשק לצורך ביצוע שמירות וביסוס שליטה ברצועה.ב. ניסני
צה"ל ושב״כ: השמדנו בעזה 3 מחסני נשק ובור שיגור שתקף את ישראל | צפו בתיעוד הדרמטי
כוחות צה"ל ושב"כ תקפו במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה • מחבלי חמאס משתמשים באמצעי הלחימה לביסוס שליטה | "נמשיך לגרוע יכולות הטרור" (צבא וביטחון)ב. ניסני
ישראל פוקחת עין: 100 מטוסי קרב במפגן דרמטי במצרים
יותר ממאה כלי טיס ותעשיות ביטחוניות ואוויריות מרחבי העולם מתכנסים בימים אלו באל־עלמיין שבמצרים | בפסגת התערוכה מטס מרהיב של חיל האוויר הטורקי (חדשות בעולם)דני שפיץ
איראן שיגרה 20 טילים לעבר בסיסים אמריקאים בירדן
איראן שיגרה הלילה מתקפת טילים רחבה לעבר בסיסים בירדן בהם שוהים כוחות אמריקאים, בתגובה לתקיפת מיכליות איראניות על ידי צבא ארה"ב. לפי הודעה רשמית של צבא ירדן, נורו 20 טילים — 18 מהם יורטו ושניים נוספים נפלו בשטח ירדני. חלק מהירדנים חגגו את נפילת הטילים בשטח מדינתם.קובי אטינגר
אישה נפצעה בינוני בהתהפכות רכב בכביש 446
נהגת רכב כבת 40 נפצעה באורח בינוני בתאונה עצמית בכביש 446 סמוך לרנתיס. הרכב התהפך והתדרדר לתעלה בצידי הכביש. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה והיא פונתה לבית החולים בלינסון במצב בינוני.קובי רוזן
טראמפ ידע ולא עצר את הסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות - והבית הלבן שותק
ממשל טראמפ לא פעל נגד המהלך הבריטי • 12 מדינות מערביות הצטרפו לסנקציות | איתות לתסכול מממשלת נתניהו (בעולם)יוני גבאי
טראמפ לא עצר את הסנקציות הבריטיות על ההתנחלויות - והבית הלבן שותק
ממשל טראמפ לא פעל נגד המהלך הבריטי • 12 מדינות מערביות הצטרפו לסנקציות | איתות לתסכול מממשלת נתניהו (בעולם)יוני גבאי
צבא ארה"ב חושף תיעוד: כך הושמדו 5 מכליות נפט איראניות בלב ים
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב פרסם הלילה תיעוד מהמשדת 5 מכליות נפט איראניות בלב ים, בתגובה לכך שמשמרות המהפכה כיוונו טילים בליסטיים לעבר ספינת מלחמה של הצי האמריקני | צפו בתיעוד (בעולם)קובי אטינגר