 דלג לתוכן הראשי
תקיפות ברצועה

צה"ל ושב״כ: השמדנו בעזה 3 מחסני נשק ובור שיגור שתקף את ישראל | צפו בתיעוד הדרמטי

כוחות צה"ל ושב"כ תקפו במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה • מחבלי חמאס משתמשים באמצעי הלחימה לביסוס שליטה | "נמשיך לגרוע יכולות הטרור" (צבא וביטחון)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד (צילום: דובר צה״ל )

ושב"כ תקפו אתמול (שלישי) במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגוני הטרור וג'יהאד אסלאמי. בנוסף, הושמד בור שיגור ממנו שוגרו במהלך המלחמה רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

על פי ההודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, ארגוני הטרור איחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים בתוך המחסנים, ובהם רקטות, כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' וציוד לחימה נוסף.

צה"ל זיהה כי בתקופה האחרונה מחבלי חמאס מגיעים למחסנים ומשתמשים בכלי הנשק שבתוכם לצורך ביצוע שמירות וביסוס שליטה ברצועת . הפעילות מצביעה על ניסיונות הארגון לשקם את יכולותיו הצבאיות ולהחזיק באמצעי לחימה.

התקיפות יצאו לדרך ברקע סדרת פעולות צבאיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. כפי שדווח ב'כיכר השבת', צה"ל חיסל לפני מספר ימים את מחמד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים במרחב רפיח.

בנוסף, כוחות עלית של השב"כ וצה"ל הצליחו בשבוע שעבר ללכוד את ראש הביטחון הכללי של חמאס ברצועת עזה במבצע מורכב במערב העיר עזה. המבצע כלל שילוב של כוחות קרקעיים ותקיפות אוויריות מסיביות שנועדו להסיר איומים ולחפות על הכוחות.

דובר צה"ל הדגיש כי "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לגריעת יכולות ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו". כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.
צה"לחמאסעזה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר