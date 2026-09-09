צה"ל ושב"כ תקפו אתמול (שלישי) במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה והשמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגוני הטרור חמאס וג'יהאד אסלאמי. בנוסף, הושמד בור שיגור ממנו שוגרו במהלך המלחמה רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

על פי ההודעה המשותפת לדובר צה"ל ודוברות שב"כ, ארגוני הטרור איחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים בתוך המחסנים, ובהם רקטות, כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' וציוד לחימה נוסף.

צה"ל זיהה כי בתקופה האחרונה מחבלי חמאס מגיעים למחסנים ומשתמשים בכלי הנשק שבתוכם לצורך ביצוע שמירות וביסוס שליטה ברצועת עזה. הפעילות מצביעה על ניסיונות הארגון לשקם את יכולותיו הצבאיות ולהחזיק באמצעי לחימה.

התקיפות יצאו לדרך ברקע סדרת פעולות צבאיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. כפי שדווח ב'כיכר השבת', צה"ל חיסל לפני מספר ימים את מחמד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים במרחב רפיח.

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בנוסף, כוחות עלית של השב"כ וצה"ל הצליחו בשבוע שעבר ללכוד את ראש הביטחון הכללי של חמאס ברצועת עזה במבצע מורכב במערב העיר עזה. המבצע כלל שילוב של כוחות קרקעיים ותקיפות אוויריות מסיביות שנועדו להסיר איומים ולחפות על הכוחות.

דובר צה"ל הדגיש כי "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לגריעת יכולות ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו". כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.