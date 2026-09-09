המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו השתתף בשמחת האירוסין לנכדו של ח"כ משה גפני, ימים לאחר ההחלטה כי גפני לא יתמודד לכנסת | הגר"ד שוחח עמו על אופקים בה התגורר בעבר ובירכו בחמימות | לאחר מכן שוחח במשך דקות ארוכות עם הרבנית חנה גפני שביקשה שיתן כוח בעלה ובירך גם אותה | צפו בתיעוד (חרדים)

חזקי שטרן