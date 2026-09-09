רוכב אופניים חשמליים נפצע קל בתאונה עם אוטובוס בירושלים

מבזקים נוספים
צה"ל עצר 3 שוטרים פלסטינים שתקפו אזרח ישראלי בשטח C
כוחות צה"ל עצרו השבוע שלושה שוטרים פלסטינים שהקימו חסם בשטח C סמוך לביתוניא, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי תוך חריגה מסמכותם. השוטרים נמצאים בחקירת כוחות הביטחון. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה תוך סיכון חיים של האזרח והפעלת כוח אגרסיבי נגדו. דובר צה"ל הדגיש: "צה"ל מקיים תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני, אך לא יקבל אף חריגה מהנהלים".ב. ניסני
גדולי ישראל התכנסו יחדיו לקראת תחילת המחזור החדש בלימוד 'דף היומי במשניות'
הכינוס נערך במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, במעמד רווי הוד לקראת תחילת לימוד ששה סדרי משנה במחזור השנתי החדש שמתחיל ביום א' של ראש השנה הבעל"ט (חרדים)חיים רוזנבוים
בני ברק בסכנה: המבקר והנציבות חושפים התעלמות מתמשכת מתלונות התושבים
עשרות תלונות על מפגעי תברואה ובטיחות הוגשו נגד העירייה • הנציבות פנתה למנכ"ל משרד הפנים בדרישה לפעול | "דפוס של העדר טיפול והתעלמות מפניות" (חרדים)קובי ישראל
בְּרִינָה יָגִילוּ | הגר"מ מאיה והגר"א סאלים יצאו בריקוד בבני ברק • תיעוד
בעיר בני ברק התקיימה שמחת הבר מצווה לנכד חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, בן לחתנו הרב מידד כהן | את השמחה פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים, שהתקבל בתרועות שמחה ובשירה אדירה על ידי עמיתו להנהגה | צפו בתיעוד של הצלם ש.פ.ה (חרדים)חיים רוזנבוים
כוחות צה"ל עצרו שלושה שוטרים פלסטינים שתקפו ישראלי בשטח C
השוטרים הקימו מחסום בלתי חוקי בשטח C • תקפו אזרח ישראלי ועיכבו אותו | במערכת הביטחון: חריגה חמורה שסיכנה חיים (צבא וביטחון)דניאל הרץ
ראש הישיבה הפתיע בשיר חדש שהלחין; בוגרי 'באר התלמוד' התכנסו לכינוס מרומם
קרוב למאה אברכים בוגרי ישיבת 'באר התלמוד' התכנסו למעמד הכנה מרומם לקראת ראש השנה במסגרת 'כוללי יום שישי' • במרכז הערב הופיע ראש הישיבה הגר"ח כהן והפתיע את הבוגרים עם שיר חדש שהלחין לכבוד המאורע • תיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
10.3 מיליון תושבים בישראל - אבל רבע מהציבור מתקשה לסגור את החודש
הלמ"ס מפרסם את תמונת המצב לקראת ראש השנה תשפ"ז • האוכלוסייה צומחת ותוחלת החיים עולה, אך מאזן הגירה שלילי ונתוני עוני מדאיגים | כל הנתונים המלאים (בארץ)בני סולומון
שר השיכון זימן את ממלא מקום ראש רמ"י לשימוע לפני פיטורים
שר השיכון חיים כץ זימן את יהודה אליהו, ממלא מקום ראש רשות מקרקעי ישראל, לשימוע לפני פיטורים. הזימון מגיע לאחר שאליהו כיהן בתפקיד חודשים ספורים בלבד.כיכר השבת