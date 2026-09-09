רוכב אופניים חשמליים נפצע קל בתאונה עם אוטובוס בירושלים

כוחות צה"ל עצרו השבוע שלושה שוטרים פלסטינים שהקימו חסם בשטח C סמוך לביתוניא, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי תוך חריגה מסמכותם. השוטרים נמצאים בחקירת כוחות הביטחון. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה תוך סיכון חיים של האזרח והפעלת כוח אגרסיבי נגדו. דובר צה"ל הדגיש: "צה"ל מקיים תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני, אך לא יקבל אף חריגה מהנהלים".

ב. ניסני