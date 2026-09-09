כוחות צה"ל עצרו שלושה שוטרים פלסטינים שתקפו ישראלי בשטח C

מבזקים נוספים
צוותי איחוד הצלה מחיים ילדה בת 3 בעיר העתיקה בירושלים
צוותי רפואה של איחוד הצלה מבצעים החייאה על ילדה בת שלוש שאיבדה את הכרתה בעיר העתיקה בירושלים. מצבה טרם נודע.קובי רוזן
הילד שגדל ללא אב והפך לתופעה הרוחנית המשפיעה ביותר בישראל; הרב רפאל רובין פותח את הלב | צפו
איך הופך ילד מופנם שגדל ללא אב בלב שכונה קשה בנתניה, לאחת התופעות הרוחניות והמשפיעות ביותר בישראל? הקשר בין פרויד, אהבה לציפורים ונוער נושר, ואיזו עצה מהפכנית הוא נותן לזוגות ולמשפחות בדור המסכים? | בריאיון איש ומרתק בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הרב רפאל רובין פותח את הלב ומספק הצצה נדירה לנפש האדם, סוד האושר ומהות החיים ויש גם מסר מרגש שיעזור לכם לעבור בהצלחה את ראש השנה | צפו (כיכר FM)אלי גוטהלף
חייל מילואים נעצר על ידי שוטרים פלסטינים בשטח C ונשקו הוחרם
חייל בשירות מילואים בלבוש אזרחי נעצר הלילה על ידי שוטרים פלסטינים בשטח C על ציר עוקף ביתוניא, בו עוברים מאות ישראלים מדי יום. השוטרים הפלסטינים החרימו את נשקו של החייל.קובי אטינגר
נער בן 14 נפגע קשה מרכב בבת ים בעת רכיבה על קורקינט
נער בן 14 נפגע היום (שלישי) במצב קשה מרכב ברחוב קרן היסוד בבת ים בעת שרכב על קורקינט חשמלי. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים וולפסון עם חבלה רב מערכתית. התאונה אירעה בשעה 13:43.קובי רוזן
צה"ל עצר 3 שוטרים פלסטינים שתקפו אזרח ישראלי בשטח C
כוחות צה"ל עצרו השבוע שלושה שוטרים פלסטינים שהקימו חסם בשטח C סמוך לביתוניא, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי תוך חריגה מסמכותם. השוטרים נמצאים בחקירת כוחות הביטחון. במערכת הביטחון הגדירו את האירוע כחריגה חמורה תוך סיכון חיים של האזרח והפעלת כוח אגרסיבי נגדו. דובר צה"ל הדגיש: "צה"ל מקיים תיאום ביטחוני בהתאם להנחיית הדרג המדיני, אך לא יקבל אף חריגה מהנהלים".ב. ניסני
גדולי ישראל התכנסו יחדיו לקראת תחילת המחזור החדש בלימוד 'דף היומי במשניות'
הכינוס נערך במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, במעמד רווי הוד לקראת תחילת לימוד ששה סדרי משנה במחזור השנתי החדש שמתחיל ביום א' של ראש השנה הבעל"ט (חרדים)חיים רוזנבוים
בני ברק בסכנה: המבקר והנציבות חושפים התעלמות מתמשכת מתלונות התושבים
עשרות תלונות על מפגעי תברואה ובטיחות הוגשו נגד העירייה • הנציבות פנתה למנכ"ל משרד הפנים בדרישה לפעול | "דפוס של העדר טיפול והתעלמות מפניות" (חרדים)קובי ישראל
בְּרִינָה יָגִילוּ | הגר"מ מאיה והגר"א סאלים יצאו בריקוד בבני ברק • תיעוד
בעיר בני ברק התקיימה שמחת הבר מצווה לנכד חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי משה מאיה, בן לחתנו הרב מידד כהן | את השמחה פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים, שהתקבל בתרועות שמחה ובשירה אדירה על ידי עמיתו להנהגה | צפו בתיעוד של הצלם ש.פ.ה (חרדים)חיים רוזנבוים