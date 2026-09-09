כוחות צה"ל עצרו שלושה שוטרים פלסטינים שתקפו ישראלי בשטח C

איך הופך ילד מופנם שגדל ללא אב בלב שכונה קשה בנתניה, לאחת התופעות הרוחניות והמשפיעות ביותר בישראל? הקשר בין פרויד, אהבה לציפורים ונוער נושר, ואיזו עצה מהפכנית הוא נותן לזוגות ולמשפחות בדור המסכים? | בריאיון איש ומרתק בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, הרב רפאל רובין פותח את הלב ומספק הצצה נדירה לנפש האדם, סוד האושר ומהות החיים ויש גם מסר מרגש שיעזור לכם לעבור בהצלחה את ראש השנה | צפו (כיכר FM)

אלי גוטהלף