נתניהו: יהודה אליהו לא יפוטר מתפקידו ברמ"י

ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מספר 2 במפלגה של איזנקוט, בריאיון ראשון למגזר החרדי, סוגר את הדלת בפני החרדים אם לא יסכימו לגיוס לכל ומבהיר: "מתחייב לכך גם במחיר בחירות חוזרות" | כהן מטיל אחריות על נתניהו והדרג הביטחוני למתקפת הפתע בשמחת תורה, דוחה את הטענות שהסתירו מידע מראש הממשלה ומעריך: איזנקוט יקים את הממשלה הבאה • הריאיון המלא (TV)

ישי כהן