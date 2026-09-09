אירוע ירי בטבריה: פצוע אנוש, חקירה נפתחה

מבזקים נוספים
יורם כהן: "החרדים לא מסכימים לגיוס לכל; הדלת לשיתוף פעולה סגורה, גם במחיר בחירות חוזרות"
ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מספר 2 במפלגה של איזנקוט, בריאיון ראשון למגזר החרדי, סוגר את הדלת בפני החרדים אם לא יסכימו לגיוס לכל ומבהיר: "מתחייב לכך גם במחיר בחירות חוזרות" | כהן מטיל אחריות על נתניהו והדרג הביטחוני למתקפת הפתע בשמחת תורה, דוחה את הטענות שהסתירו מידע מראש הממשלה ומעריך: איזנקוט יקים את הממשלה הבאה • הריאיון המלא (TV)ישי כהן
עד הרגע האחרון: נתניהו ניסה לקחת את "הכוכב" של מפלגת וינטר
לשכת ראש הממשלה הפעילה לחצים כבדים על יוסף חדאד לפרוש מ'עמך ישראל' • הפניות נמשכו עד יום שני לפני הגשת הרשימות | המאבק על קולות הימין (פוליטי מדיני)יוני גבאי
נתניהו: יהודה אליהו לא יפוטר מתפקידו ברמ"י
ראש הממשלה נתניהו אישר את מינויו של יהודה אליהו לממלא מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל והבהיר שהוא לא יפוטר. לפי הודעת הליכוד, אליהו "עושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב". ההכרזה מגיעה לאחר ששר השיכון חיים כץ זימן את אליהו לשימוע לפני פיטורים.כיכר השבת
תיעוד דרמטי סוער: זורק רימון על החנות במרכז הארץ, 5 קונים נפצעו
התפתחות בחקירת אירוע האלימות החמור באור יהודה, שהוביל לפציעתם של חמישה בני אדם: היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב הובילה להגשת הצהרת תובע נגד חשוד מרכזי נוסף, תושב יפו בן 33, שהיה מעורב בהשלכת רימון רסס לעבר בית עסק פעיל בשכונת נווה רבין. כעת מתפרסם גם התיעוד המלא (בארץ)קובי רוזן
טרגדיה בשידור חי: הטנק ירה פגז - שני החיילים עפו לאוויר ומתו במקום | תיעוד קשה
פיצוץ קטלני בטנק מתוצרת סין במהלך תרגיל תותחנות • קצין נפצע קשה פונה במסוק לבירה דאקה | צבא בנגלדש פתח בחקירה רשמית (בעולם)כיכר השבת
נער בן 13 נפגע בינוני מרכב בבאר שבע
נער בן 13 נפגע היום (שלישי) במצב בינוני מרכב ברחוב הפחח בבאר שבע. הנער, שהלך ברגל, סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה. התאונה דווחה בשעה 16:41.קובי רוזן
בשידור חי: נורבגיה נפרדת מהמלך בתרועת חצוצרות ומשמר כבוד
העם הנורבגי נפרד היום מהמלך האראלד שמת לפני 13 ימי אבל בארמון המלוכה | משפחות המלוכה מרחבי אירופה, מנהיגים ונסיכים הגיעו לאוסלו כדי להיפרד מהמלך בדרכו האחרונה | קרדיט: משפחת המלוכה (בעולם)כיכר השבת
מהפך ענק: הבנות החרדיות עוקפות את הממלכתי
בנות הסמינרים החרדיות רשמו 465 נקודות בקריאה לעומת 427 בממלכתי • הפער במתמטיקה נמחק לחלוטין ואף התהפך לטובת המגזר | מנכ"ל החינוך העצמאי: "מסירות עצומה ומקצועיות ללא פשרות" (חרדים)קובי ישראל