ילד בן 8 נפצע בינוני בתאונה עם רכב במכמורת

מבזקים נוספים
כך פרש המועמד החדש של 'דגל' לכנסת מתפקידו בעיריית בני ברק
משה רוזנטל הודיע על פרישתו מניהול מינהל החינוך בעיריית בני ברק לקראת כניסתו לכנסת במקום החמישי ברשימת יהדות התורה • המרוץ על ממלא מקומו בתפקיד כבר החל והמועמדים מסתמנים (פוליטי)קובי ישראל
המגישה הבכירה שיתפה: "אני כבר לא מדברת עם עמית סגל המון זמן"
העיתונאית הוותיקה מותחת ביקורת נוקבת על הקולגה לשעבר • "פערים תפיסתיים עמוקים בנוגע לתפקיד התקשורת" | הריאיון המלא מחר (תקשורת)יאיר טוקר
איך מתחברים לראש השנה כשמרגישים לא מוכנים? משה מנס וישראל מאיר עם מיטב הטיפים | צפו
אנחנו מנסים להגיע לראש השנה עם ההכנה המקסימלית. אבל מה קורה כשאנחנו לא מוכנים? בהמשך התוכנית דנו המגישים הפופולרים על המפלגות החדשות שצצו בציבור החרדי. וגם יועץ המשכנתאות פיני עזרא בראיון איך לנהל את הכספים שלכם בצורה היעילה ביותר.משה מנס וישראל מאיר
הגיע יומו: המחבל שרצח את בעלה של ח"כ לימור סון הר מלך - חוסל
סגירת מעגל לאחר מעלה משני עשורים: פרח חאמד, מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס ומחברי "חוליית סילוואד" שביצעה שורה של פיגועים רצחניים באינתיפאדה השנייה, חוסל בתקיפת חיל האוויר בדרום-מערב העיר עזה. חאמד, שהיה מעורב בין היתר ברצח שולי הר-מלך הי"ד, שוחרר בעסקת שליט, גורש לרצועה והמשיך להכווין טרור ביהודה ושומרון. לאחר ששרד מספר ניסיונות חיסול בעבר, הגיעה אליו היום זרועה הארוכה של מערכת הביטחון (בארץ)כיכר השבת
אזהרה לציבור: אל תפתחו את ההודעה הזו, למחוק במיידי מהטלפון
משטרת ישראל מזהירה מפני גל הודעות SMS מזויפות המופצות בשעות האחרונות. במשטרה מדגישים כי מדובר בניסיון פישינג להוצאת פרטים אישיים וכרטיסי אשראי, וקוראים לציבור שלא ללחוץ על הקישור, למחוק את ההודעה באופן מיידי ולבצע בירורים אך ורק בערוצים הרשמיים (בארץ)בני סולומון
יורם כהן: "החרדים לא מסכימים לגיוס לכל; הדלת לשיתוף פעולה סגורה, גם במחיר בחירות חוזרות"
ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, מספר 2 במפלגה של איזנקוט, בריאיון ראשון למגזר החרדי, סוגר את הדלת בפני החרדים אם לא יסכימו לגיוס לכל ומבהיר: "מתחייב לכך גם במחיר בחירות חוזרות" | כהן מטיל אחריות על נתניהו והדרג הביטחוני למתקפת הפתע בשמחת תורה, דוחה את הטענות שהסתירו מידע מראש הממשלה ומעריך: איזנקוט יקים את הממשלה הבאה • הריאיון המלא (TV)ישי כהן
עד הרגע האחרון: נתניהו ניסה לקחת את "הכוכב" של מפלגת וינטר
לשכת ראש הממשלה הפעילה לחצים כבדים על יוסף חדאד לפרוש מ'עמך ישראל' • הפניות נמשכו עד יום שני לפני הגשת הרשימות | המאבק על קולות הימין (פוליטי מדיני)יוני גבאי
אירוע ירי בטבריה: פצוע אנוש, חקירה נפתחה
משטרת ישראל פתחה חקירה בעקבות אירוע ירי בטבריה. אדם שזהותו טרם ידועה פונה לבית החולים במצב אנוש. שוטרים הוזנקו למקום, החלו בסריקות לאיתור חשודים ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי.קובי רוזן