ילד בן 8 נפצע בינוני בתאונה עם רכב במכמורת

אנחנו מנסים להגיע לראש השנה עם ההכנה המקסימלית. אבל מה קורה כשאנחנו לא מוכנים? בהמשך התוכנית דנו המגישים הפופולרים על המפלגות החדשות שצצו בציבור החרדי. וגם יועץ המשכנתאות פיני עזרא בראיון איך לנהל את הכספים שלכם בצורה היעילה ביותר.

משה מנס וישראל מאיר