במפלגת השלטון טוענים בתגובה חריפה שפרסמו הערב כי מי שעומד מאחרי הפרסום ב'הארץ' על שיחת טלפון לכאורה בין מנהיג האמירויות ונתניהו, הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן | בליכוד קראו לחקור את העיתונאים (אנשים)

דניאל הרץ