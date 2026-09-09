( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

יממה אחרי סגירת הרשימות לכנסת, פורסמו הערב (רביעי) סקרים בכלי התקשורת המרכזיים המציגים תמונה מעורבת לגבי מפלגתו של עופר וינטר ומפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'.

בסקרים שפורסמו בערוץ 11, I24NEWS וערוץ 13 מפלגתו של עופר וינטר עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. לעומת זאת, בסקר ערוץ 14 נותרת מפלגת וינטר מתחת לאחוז החסימה ואינה עוברת לכנסת. מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת ב-3 מהסקרים 6 מנדטים. רק בסקר ערוץ 11 מקבלת המפלגה 5 מנדטים בלבד. בסקר זה אף עוברת מפלגתם של הנדל וזליכה את אחוז החסימה. הליכוד, אחרי שורת השריונים, מקבלת 21 מנדטים בסקר כאן 11 (ומתחזקת במנדט), 19 מנדטים בסקר ערוץ 13, 27 מנדטים בסקר I24NEWS ו-31 מנדטים בסקר ערוץ 14.

מליאת הכנסת ( צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת )

תמונת הגושים

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תמונת הגושים מציגה מצב של שוויון בשני סקרים ויתרון משמעותי לגוש נתניהו בסקר אחד. בסקר ערוץ 13 נרשם שוויון מוחלט עם 53 מנדטים לכל גוש. גם בסקר ערוץ 11 נרשם שוויון, עם 52 מנדטים לכל גוש - כאשר בסקר זה מפלגתם של הנדל וזליכה לא שויכו לאף אחד מהגושים.

לעומת זאת, לפי סקר ערוץ 14 גוש נתניהו זוכה ליתרון גדול של 64 מנדטים, בעוד גוש השינוי מקבל 44 מנדטים בלבד. ההבדל המשמעותי בין הסקרים נובע בין היתר מהשאלה האם מפלגתו של עופר וינטר עוברת את אחוז החסימה.