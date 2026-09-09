מבזקים נוספים
משהו קורה שם: טראמפ מעכב את יציאתו לדאלאס בעקבות תדרוך מודיעיני חריג בבית הלבן
הנשיא שוהה בלשכה המערבית לצד ואנס והגסת' | הרפובליקנים מתכנסים לכינוס יוצא דופן בן יומיים | המופע המוקדש כולו לטראמפ מתעכב בגלל עיכוב של הנשיא (בעולם)כיכר השבת
סקרים אחרי סגירת הרשימות: כמה מקבל וינטר? ומה עושים השריונים לליכוד?
יממה אחרי סגירת הרשימות: וינטר עובר את אחוז החסימה ב-3 סקרים ומקבל 4 מנדטים • סמוטריץ' 6 מנדטים ברוב הסקרים | תמונת הגושים: שוויון בערוץ 13 וב-11, ב-14 יתרון גדול לנתניהו (פוליטי מדיני)כיכר השבת
הכריעה האחרונה - והדמעות שריגשו את העולם: כך נפרדה המלכה מבעלה המנוח
נורווגיה נפרדה מהמלך: המלכה סוניה הניחה ורד אדום בודד על ארונו של בעלה המנוח, המלך הארלד החמישי, במהלך טקס הלוויה הממלכתי שנערך בקתדרלת אוסלו | לאחר מכן, המלכה כרעה פעם נוספת בפני בעלה המלך (בעולם)ישראל גראדווהל
במוסד מעריכים: זה המועד שבו המשטר האיראני צפוי לקרוס וליפול
הפרשן עמית סגל חושף מכנס MEAD היוקרתי: כך חוסלה הנהגת המודיעין האיראנית • "הרבעון הראשון של 2027 יראה את נפילת איראן" | אזהרה חריגה: AI ומחשבי קוונטום עלולים להשמיד את האנושות (בעולם)דוד הכהן
אבל בעולם התורה: הגאון רבי יוסף שלמה ליסיצין זצ"ל הסתלק בדמי ימיו
טרגדיה קשה בבני ברק: מבית החולים 'מעייני הישועה' מגיעה הידיעה המעציבה על הסתלקותו של הגאון רבי יוסף שלמה ליסיצין זצ"ל ראש הבקיאות בישיבת 'בית מדרש עליון', לאחר שחלה במחלה הקשה והוא בן 55 בלבד • מסע הלוויה הערב מביתו ברחוב רשב"ם • קווים לדמותו היוקדת (דיין האמת)חיים רוזנבוים
דרמה בישיבת חברון: מכשיר ה'פיג' נפרץ - הגר"י חברוני יכריע על גורל הצ'קים | מעייריב
סוער ב'חברון': בחורים גילו פרצה ב'פיג' - הצ'קים בסכנת הפקדה | החינוך החרדי מנצח: הבנות החרדיות עוקפות את החינוך ממלכתי | מחדל תברואה חמור בבני ברק: הררי אשפה וחולדות ברחובות | סוף עידן בישיבת קול תורה: החזן המיתולוגי פורש | הפולמוס ההלכתי קורע את ירושלים (מעייריב)איצלה כץ
הליכוד במתקפה חריפה: זה האיש שעומד מאחורי הפרסום "השקרי" בהארץ
במפלגת השלטון טוענים בתגובה חריפה שפרסמו הערב כי מי שעומד מאחרי הפרסום ב'הארץ' על שיחת טלפון לכאורה בין מנהיג האמירויות ונתניהו, הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן | בליכוד קראו לחקור את העיתונאים (אנשים)דניאל הרץ
דיווח: התפוצצויות נשמעו בדרום איראן
סוכנות הידיעות האיראנית דיווחה כי הדי התפוצצויות נשמעו באזור ג'אסכ שבדרום איראן, סמוך לאזור שבו מטילה ארה"ב סנקציות ימיות על המשטר האיראני.קובי אטינגר