יורם כהן משיב בנחרצות לטענות גפני, מבהיר כי מפלגת 'ישר' לא תתפשר על סוגיית השוויון בנטל וחוק גיוס לכל, וחושף כי מתנהלים מגעים שקטים עם גורמים בתוך הקואליציה הנוכחית (חרדים)

ישי כהן