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המאבק בשב״חים

תפיסה דרמטית במעבר רנטיס: 5 שב"חים התחבאו בתא המטען | כך הם נלכדו

שוטרי מחוז ש"י עצרו רכב חשוד במעבר רנטיס • 5 פלסטינים אותרו מוסתרים בתא המטען בניסיון הברחה | הנהג נעצר והמשטרה תפסה אלפי שקלים (בארץ)

רגע המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

מבצע אכיפה ממוקד של שוטרי מחוז ש"י הוביל אתמול (רביעי) לתפיסת חמישה שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו בתא המטען של רכב במעבר רנטיס. הפעילות, שבוצעה על בסיס מידע מודיעיני של שוטרי תחנת אריאל ממרחב שומרון, חשפה ניסיון הברחה מתוכנן של פלסטינים תושבי איו"ש לשטח ישראל.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, השוטרים פעלו לאיתור רכב חשוד מסוג 'משטובה' שעל פי החשד שימש להברחת שוהים בלתי חוקיים תמורת כסף. עם הגעת הרכב למעבר רנטיס, פעלו השוטרים לעוצרו לבדיקה.

במהלך בדיקת הרכב, פתחו השוטרים את תא המטען ואיתרו בתוכו חמישה שוהים בלתי חוקיים, תושבי איו"ש, שהוסתרו במקום במטרה להבריחם לשטח ישראל. הנהג החשוד, תושב יפו בשנות ה-20 לחייו, נעצר במקום. בחיפוש שבוצע ברכבו נתפס כסף מזומן בסכום של אלפי שקלים.

מעצרו של הנהג החשוד הוארך עד למחר. חמשת השוהים הבלתי חוקיים הובאו בהמשך היום לדיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך מעצרם.

במשטרת ישראל הדגישו כי "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות, באופן יזום וממוקד, נגד עבירות הברחת השוהים הבלתי חוקיים לשטחי המדינה, תוך מעצר המעורבים ומיצוי הדין עמם, במטרה להגן על ביטחון הציבור ולשמור על הסדר והחוק".
שבח"ים

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