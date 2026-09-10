רגע המעצר ( צילום: דוברות המשטרה )

מבצע אכיפה ממוקד של שוטרי מחוז ש"י הוביל אתמול (רביעי) לתפיסת חמישה שוהים בלתי חוקיים שהוסתרו בתא המטען של רכב במעבר רנטיס. הפעילות, שבוצעה על בסיס מידע מודיעיני של שוטרי תחנת אריאל ממרחב שומרון, חשפה ניסיון הברחה מתוכנן של פלסטינים תושבי איו"ש לשטח ישראל.