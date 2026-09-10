צעיר נפצע קשה בתאונה בין רכב לאוטובוס בכביש 805

מבזקים נוספים
תפיסה דרמטית במעבר רנטיס: 5 שב"חים התחבאו בתא המטען | כך הם נלכדו
שוטרי מחוז ש"י עצרו רכב חשוד במעבר רנטיס • 5 פלסטינים אותרו מוסתרים בתא המטען בניסיון הברחה | הנהג נעצר והמשטרה תפסה אלפי שקלים (בארץ)קובי רוזן
טראמפ שובר שתיקה: "אדבר עם ישראל ועם בריטניה - אני מבין בדיוק מה קורה"
הנשיא האמריקאי מתייחס לראשונה לסנקציות הבריטיות • "אברר מה השיקולים שלהם" | תגובה ראשונה לאחר שתיקה ארוכה (בעולם)יוני גבאי
יורם כהן עונה לגפני: "מתחייב שזה לא יקרה - גם במחיר בחירות חוזרות" | צפו
יורם כהן משיב בנחרצות לטענות גפני, מבהיר כי מפלגת 'ישר' לא תתפשר על סוגיית השוויון בנטל וחוק גיוס לכל, וחושף כי מתנהלים מגעים שקטים עם גורמים בתוך הקואליציה הנוכחית (חרדים)ישי כהן
חשש מפשעי שנאה בניו יורק: תוגברה האבטחה סביב בתי כנסת לקראת חגי תשרי
ראש עיריית ניו יורק ומפקדי המשטרה הודיעו על גל צעדים לאבטחת הקהילה היהודית לקראת הימים הנוראים, ברקע העלייה באירועים האנטישמיים | מושלת המדינה הכריזה על מענקי אבטחה בגובה 70 מיליון דולר למוסדות תפילה וחינוך (בעולם)דוד הכהן
מזג אוויר נוח בערב החג, הכבדה ביום השני | התחזית המלאה לימי ראש השנה
ירידה קלה בטמפרטורות תורגש בערב החג וביום הראשון של ראש השנה, אך ביום השני לחג תחול התחממות קלה והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובאיזורים ההרריים (מזג האוויר)כיכר השבת
בכירי הבית הלבן הזהירו את הנשיא טראמפ: העימות עם איראן עלול להימשך לסוף הכהונה בשנת 2029
בניגוד לתחזיותיו הפומביות של הנשיא טראמפ על סיום מהיר של הסכסוך לפני בחירות האמצע בנובמבר, בכירים בבית הלבן מזהירים בשיחות סגורות כי העימות הצבאי והכלכלי מול איראן עלול להימתח עד תום כהונתו בינואר 2029 | הנשיא טראמפ: "הייתי מציע לאיראן לא לנסות להתחכם, ניאלץ להכות" (בעולם)יוסי נכטיגל
שני פצועים בתאונה בין שלושה רכבים בכביש 20
גבר כבן 60 נפצע באורח בינוני וגבר כבן 46 נפצע קל בתאונת דרכים בכביש 20 סמוך למחלף ראשון לציון. התאונה אירעה עם מעורבות שלושה כלי רכב. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה לפצוע הבינוני שסבל מחבלות בראשו ובבטן. שני הפצועים פונו לבית החולים וולפסון.קובי רוזן
התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון
דובר צה"ל מסר כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ. הפרטים נבדקים.ב. ניסני