מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.
על פי התחזית, מחר יום שישי, ערב ראש השנה, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
ביום שבת קודש, א' דראש השנה, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
ביום ראשון, ב' דראש השנה, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 20-30
תל אביב: 24-32
באר שבע: 21-34
חיפה: 23-31
טבריה: 22-34
צפת: 20-30
אילת: 28-39
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