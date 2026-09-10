 דלג לתוכן הראשי
מתחיל בנוח, מסתיים בחום

מזג אוויר נוח בערב החג, הכבדה ביום השני | התחזית המלאה לימי ראש השנה

ירידה קלה בטמפרטורות תורגש בערב החג וביום הראשון של ראש השנה, אך ביום השני לחג תחול התחממות קלה והכבדה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובאיזורים ההרריים (מזג האוויר)

הכותל המערבי, השבוע (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום שישי, ערב ראש השנה, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.

ביום שבת קודש, א' דראש השנה, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.

ביום ראשון, ב' דראש השנה, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 20-30

תל אביב: 24-32

באר שבע: 21-34

חיפה: 23-31

טבריה: 22-34

צפת: 20-30

אילת: 28-39
מזג האווירהתחזית

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר