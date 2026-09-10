הכותל המערבי, השבוע ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.