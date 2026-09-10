1.9 מיליון הזנקות: נתוני החירום של מד"א מחסירים פעימה

לונדון שוקלת להרחיב את משטר הסנקציות נגד ישראל ולפגוע בבנקים המממנים את ההתיישבות בישראל • גם רשתות שיווק עלולות להימצא תחת אש | בנוסף לבנקים, גם רשתות שיווק ישראליות עשויות למצוא את עצמן תחת אש הסנקציות הבריטיות • העימות הדיפלומטי מגיע לשיאים חדשים (חדשות בעולם)

יוסי נכטיגל