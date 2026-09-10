החות'ים כבשו 2,600 קמ"ר בחוף המערבי של תימן

מבזקים נוספים
'הארץ' לא מתקפל ומסרב להתנצל בפני נתניהו: "השתקת ביקורת עיתונאית"
עיתון הארץ דוחה את דרישת נתניהו להסרה, להתנצלות ולפיצוי של מיליון שקלים בעקבות התחקיר על ההתרעות לפני הטבח, וטוען לניסיון להשתיק ביקורת עיתונאית (משפט)משה כהן
בבית הכנסת בעיר העתיקה; כך העלו את זכרו ומורשתו של הראשל"צ זצ"ל
המונים התכנסו אמש (רביעי) לכינוס מרגש ומרומם של התעוררות ואמירת סליחות, בבית הכנסת ההיסטורי "רבן יוחנן בן זכאי" שבלב הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים • האירוע התקיים בסימן הענקת "אות למופת" לדמותו ומורשתו של הראשל"צ הרה"ג ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל • תיעוד וסיקור (חדשות)כיכר השבת
מאגף אותו? בג"ץ דורש מבן גביר: תסביר מדוע הר הבית סגור בשבתות
בית המשפט העליון קבע דיון ראשון בעתירה לפתיחת הר הבית בשבתות • השר והמשטרה נדרשו להגיש תשובה תוך 48 שעות | העותרים: "הסירוב נובע משיקולים זרים" (בארץ)קובי אטינגר
רוכב קורקינט בן 30 נפצע באורח בינוני בנתניה
גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני בתאונת קורקינט חשמלי בשדרות עובד בן עמי בנתניה. האירוע התרחש בשעה 10:19 בבוקר. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו עם חבלת ראש.קובי רוזן
כמו עיר חדשה | אושרה תוכנית להקמת 16,000 יחידות דיור בלב העיר בית שמש
הוועדה המחוזית אישרה להפקדה את תוכנית 'הרובע המרכזי' • בתוכנית: 16,000 יחידות דיור בבינוי מותאם לציבור החרדי, תעסוקה ומוסדות ציבור | "עיר חדשה בתוך העיר" (חדשות מקומי)חנני ברייטקופף
אחרי 23 שנים בפוליטיקה: היועץ הבכיר של השר מרגי נפרד ממנו בפוסט מרגש
אמיתי ארביב, יועצו הבכיר של השר לשעבר יעקב מרגי, פרסם פוסט פרידה מרגש • תיאר את השנים המשותפות ואת הדרך שבה מרגי ראה את תפקידו | "אחריות ציבורית היא לא רק מילה" (חרדים)יוני גבאי
מרגש: האם כרעה ללדת סמוך לציון רבי נחמן, התינוקת נולדה בריאה ושלמה
חובשות איחוד הצלה קיבלו לידה בסמוך לציון רבי נחמן • האם והתינוקת פונו לבית חולים במצב טוב | הלידה השנייה באומן בימים האחרונים (חדשות חרדים)נחמן שטרנהרץ
ילד חסידי מישראל בן 7 נעלם באומן - לאחר החיפושים, כך הוא נמצא
ילד ישראלי איבד קשר עם משפחתו במהלך השהייה בקיבוץ הגדול באומן • השוטרים ביצעו תשאול מקיף ופעולות חיפוש | הילד הוחזר להוריו בשלום (חדשות חרדים)נחמן שטרנהרץ