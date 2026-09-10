חשוד בן 35 מתל אביב נעצר אתמול (רביעי) לאחר שעל פי החשד התפרץ לדירת תיירת בעיר, גנב רכוש יקר ערך ולאחר מכן יצר קשר עם הקורבן ודרש ממנה 10,000 שקלים בתמורה להשבת הרכוש הגנוב. המעצר בוצע במסגרת מבצע מבוקר של בלשי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, בימים האחרונים נפתחה חקירה בעקבות תלונה של תיירת על התפרצות לדירתה בתל אביב וגניבת רכוש יקר ערך. במהלך החקירה עלה כי החשוד יצר קשר עם המתלוננת והציע להשיב לה את רכושה בתמורה לתשלום של 10,000 שקלים.

חוקרי ובלשי התחנה פתחו בפעולות חקירה ואיתור, ובמסגרת פעילות מבצעית שנערכה אתמול בתל אביב נעצר החשוד בעת שהגיע למפגש יזום ומבוקר שתואם עמו. עם הגעת החשוד למפגש שמטרתו הייתה לקבל כסף עבור הרכוש הגנוב, הוא נעצר על ידי הבלשים שהמתינו לו.

בחיפוש שביצעו השוטרים בקטנוע שעליו הגיע החשוד נתפס שעון יוקרתי בשווי של כ-40 אלף שקלים, שעל פי החשד נגנב מדירת המתלוננת, וכן נתפסה סכין. בהמשך, במהלך חיפוש שבוצע בדירה שבה שהה החשוד, אותרו דרכונה של המתלוננת, תיקים ותכשיטים השייכים לה בשווי עשרות אלפי שקלים.

החשוד נעצר והועבר לחקירה בתחנת תל אביב צפון. הבוקר הוא הובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט.

מקרה זה מצטרף לשורה של מקרי פריצה וגניבה שטופלו לאחרונה על ידי משטרת תל אביב. בפברואר השנה נעצר חשוד אחר שחטף טלפון נייד מקורבן בתחנת אוטובוס בדרום תל אביב, ונקשר לשלושה מקרים נוספים של חטיפת טלפונים באזור.