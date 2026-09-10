1.9 מיליון הזנקות: נתוני החירום של מד"א מחסירים פעימה

שנה מטלטלת של מלחמה, מבחני הישרדות בלתי פוסקים ועבודה מסביב לשעון מגיעה לסיכום חסר תקדים. ארגון מגן דוד אדום חושף את נתוני שנת תשפ"ו המלאים, ומציג תמונה מרשימה של מערך חירום שמזנק לכל פינה בארץ בקצב עוצר נשימה.
מאחורי המספרים העצומים עומדים עשרות אלפי עובדים ומתנדבים שלא איבדו לרגע את הדופק, פעלו תחת אש ותופת, והוכיחו כי הלב הפועם של המדינה אינו פוסק לרגע גם בשעות המורכבות ביותר.
הזנקה אחת בכל 16.5 שניות
צוותי מד"א רשמו במהלך שנת תשפ"ו 1,911,412 הזנקות לאירועים ברחבי הארץ – ממוצע של הזנקה אחת בכל 16.5 שניות. במוקד החירום 101 התקבלו 2,020,218 שיחות, המייצגות שיחה אחת בכל 15.9 שניות בממוצע, עם זמן מענה ממוצע של עד שתי שניות בלבד.
בארגון פועלים כ-39,200 מתנדבים, עובדים ובני שירות, בהם כ-16,500 בני נוער לצד כ-18 אלף נאמני חיים שהשקיעו למעלה מ-6.3 מיליון שעות התנדבות. גילם הממוצע של המתנדבים עומד על 26.8, ובשורותיהם פועלים מתנדב בן 92 מנס ציונה לצד מתנדבים צעירים בני 14.
מערך החירום מפעיל 213 תחנות ונקודות הזנקה, הכוללות צי של 652 אופנועים, 275 רכבי תגובה מהירה – מתוכם 50 חשמליים – ו-117 אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ בעלי הנעה כפולה. בצי הרכב נמצאים גם 104 אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ורכבי פיקוד ממוגני ירי, חמישה אוטובוסים לטיפול נמרץ, 17 טרקטורונים ו-27 רכבי תחנות לאירוע רב נפגעים.
בזירה הימית, ספינת הים-בולנס בכנרת וסירת הים-בולנס באילת הוזנקו ל-153 אירועים, ואילו ניידת האקמו טיפלה בתשעה מטופלים – חמישה מהם חוברו למכונת לב-ריאה בשטח.
צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי ל-67,624 נפגעים בתאונות דרכים, וטיפלו ב-229 מבוגרים וילדים שנמשו ממקורות מים לאחר שטבעו. כ-500 אלף אזרחים השתתפו בלמעלה מ-17 אלף קורסי החייאה ועזרה ראשונה, ואגף הרפואה הסמיך 401 פראמדיקים חדשים.
במסגרת פרויקט "מגן" להכשרת העורף, הוכשרו 17,804 אזרחים – 1,322 מהם השנה – כדי לתת מענה ראשוני ביישובים מנותקים. הצוותים פינו 18,727 נשים בהיריון לבתי החולים, מתוכן 1,399 ילדו בסיוע הצוותים בשטח או בדרך, בגיבוי 97 מיילדות כונניות חדשות.
בשירותי הדם נאספו 281,917 מנות דם, בהן 46,407 תורמים חדשים ו-9,541 מנות דם מלא שסופקו לכוחות הביטחון ולבתי החולים. הבנק הלאומי לחלב אם סיפק כ-5,700 ליטרים של חלב לתזונת פגים ותינוקות חולים, בסיוע של כ-370 תורמות חדשות.
אמבולנס המשאלות הגשים 128 משאלות, וחמשת מסוקי הארגון פינו בהיטס 264 חולים ופצועים.
הנתונים משקפים שנה של עבודה בלתי פוסקת, בה מערך ההצלה הלאומי הוכיח את יכולתו לפעול בכל תנאי שטח ולהגיע לכל נקודה בארץ. המתנדבים והעובדים, שפעלו מסביב לשעון, המשיכו להציל חיים גם בשעות המורכבות ביותר של המלחמה.
0 תגובות