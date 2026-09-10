1.9 מיליון הזנקות: נתוני החירום של מד"א מחסירים פעימה

שנה מטלטלת של מלחמה, מבחני הישרדות בלתי פוסקים ועבודה מסביב לשעון מגיעה לסיכום חסר תקדים. ארגון מגן דוד אדום חושף את נתוני שנת תשפ"ו המלאים, ומציג תמונה מרשימה של מערך חירום שמזנק לכל פינה בארץ בקצב עוצר נשימה.

מאחורי המספרים העצומים עומדים עשרות אלפי עובדים ומתנדבים שלא איבדו לרגע את הדופק, פעלו תחת אש ותופת, והוכיחו כי הלב הפועם של המדינה אינו פוסק לרגע גם בשעות המורכבות ביותר.

הזנקה אחת בכל 16.5 שניות

צוותי מד"א רשמו במהלך שנת תשפ"ו 1,911,412 הזנקות לאירועים ברחבי הארץ – ממוצע של הזנקה אחת בכל 16.5 שניות. במוקד החירום 101 התקבלו 2,020,218 שיחות, המייצגות שיחה אחת בכל 15.9 שניות בממוצע, עם זמן מענה ממוצע של עד שתי שניות בלבד.

בארגון פועלים כ-39,200 מתנדבים, עובדים ובני שירות, בהם כ-16,500 בני נוער לצד כ-18 אלף נאמני חיים שהשקיעו למעלה מ-6.3 מיליון שעות התנדבות. גילם הממוצע של המתנדבים עומד על 26.8, ובשורותיהם פועלים מתנדב בן 92 מנס ציונה לצד מתנדבים צעירים בני 14.

מערך החירום מפעיל 213 תחנות ונקודות הזנקה, הכוללות צי של 652 אופנועים, 275 רכבי תגובה מהירה – מתוכם 50 חשמליים – ו-117 אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ בעלי הנעה כפולה. בצי הרכב נמצאים גם 104 אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ורכבי פיקוד ממוגני ירי, חמישה אוטובוסים לטיפול נמרץ, 17 טרקטורונים ו-27 רכבי תחנות לאירוע רב נפגעים.