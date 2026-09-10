חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00

במהלך השנה הוא אוחז בהגה, מסיע נוסעים לחתונות ולאירועים ומתפרנס כנהג - אך כשמגיעים הימים הנוראים, הרב שימי פריד עומד לפני העמוד באוהל תפילה צפוף ודחוס, ומוליך קהל של מאות מתפללים במשך ארבע שעות רצופות של זעקה, השתפכות הנפש וגעגוע | בשיחה אל הנפש הוא חושף גלריה של תובנות על נוסח התפילה הברסלבאי, מקומה של התמימות בעולם מודרני הישגי, והדרך אל נקודת המרכז של חיינו • צפו (עבודה שבלב)

משה מנס