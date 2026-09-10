חיפושים אחר תושב אריאל שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני בשומרון

מבזקים נוספים
דרייבר ביום-יום, שליח ציבור בראש השנה: בעל התפילה שסוחף אלפים אחריו • צפו
במהלך השנה הוא אוחז בהגה, מסיע נוסעים לחתונות ולאירועים ומתפרנס כנהג - אך כשמגיעים הימים הנוראים, הרב שימי פריד עומד לפני העמוד באוהל תפילה צפוף ודחוס, ומוליך קהל של מאות מתפללים במשך ארבע שעות רצופות של זעקה, השתפכות הנפש וגעגוע | בשיחה אל הנפש הוא חושף גלריה של תובנות על נוסח התפילה הברסלבאי, מקומה של התמימות בעולם מודרני הישגי, והדרך אל נקודת המרכז של חיינו • צפו (עבודה שבלב)משה מנס
על חטא שחטאנו לפניך בשפיכת דמם של אנשי ציבור // עו"ד יוסי ויצמן
לקראת ראש השנה אנחנו רגילים לדבר על מה שעשינו, על מה שאמרנו, על מי שפגענו בו. אבל דווקא כאן, במקום שבו המילים יכולות לפצוע אדם, משפחה ושם טוב, נדמה שאיבדנו את תחושת החטא (דעה)יוסף ויצמן, עו"ד
הולכת רגל בת 25 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים באשדוד
אישה כבת 25 נפצעה באורח בינוני מפגיעת רכב ברחוב רוגוזין באשדוד. האירוע התרחש בשעה 11:59. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
כ"ץ מאיים על איראן: כל תקיפה תיענה בפגיעה במתקני אנרגיה
שר הביטחון ישראל כ"ץ הזהיר את איראן כי כל תקיפה על ישראל מכל מקום ומכל סיבה תיענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שטרם ספגה, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים המספקים משאבים למערך המלחמה והטרור האיראני. כ"ץ הוסיף כי בהתאם להנחיית ראש הממשלה, צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה.קובי אטינגר
'הורמוז 2' כבר כאן: החות'ים תפסו את השאלטר בים האדום
השתלטות הבזק על נמל מוח'א מציבה את המורדים על שאלטר הסחר העולמי. סעודיה בלחץ שיא, והחשש מהתייקרות גלובלית הופך למוחשי (חדשות בעולם)דני שפיץ
שוחד בחירות? הצחקתם את טראמפ: זה מה שהוא מבטיח לתת בתמורה לניצחון
הנשיא הכריז על מענק חסר תקדים בכנס בדאלאס, לכל אמריקני בוגר במידה והרפובליקנים ינצחו בבחירות האמצע | תומכים מתלהבים אך הסקרים מעניקים יתרון לדמוקרטים | ההבטחה שמסעירה את אמריקה (בעולם)כיכר השבת
כ"ץ משגר ברכה ליהודי איראן ומשגר איום: "נפגע קשות, מה שלא ראו עד היום"
שר הביטחון שלח ברכת שנה טובה לקהילה היהודית באיראן • הזהיר את טהרן: כל תקיפה תיענה בפגיעה קשה במתקני האנרגיה | "צה"ל דרוך ומוכן" (צבא וביטחון)יוני גבאי
כוחות הביטחון ערכו סריקות נרחבות אחר ישראלי שנכנס לכפר ונעדר - ואיתרו אותו
יניב סרדל בן 53 נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באיזור השומרון • חפ"ק בין-ארגוני הוקם עם יכולות טכנולוגיות ומסוק משטרתי | לאחר שעות ארוכות של חיפושים הנעדר אותר (משטרה)קובי אטינגר