כ"ץ מאיים על איראן: כל תקיפה תיענה בפגיעה במתקני אנרגיה

כוחות הביטחון מחפשים מאז הלילה אחר יניב סרדל, תושב אריאל, שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון. סרדל, בן 26, נראה לאחרונה אתמול בערב באזור העיר אריאל. המשטרה וצה"ל הקימו חפ"ק בין-ארגוני ומפעילים יכולות טכנולוגיות, יחידות מיוחדות ומסוק במטרה לאתרו. סרדל הוא בעל מבנה גוף רזה-בינוני, גובה 1.78 מ', שיער שחור ועיניים חומות כהות. לבש מכנס שחור קצר, חולצה שחורה וכפכפים לבנים. כל מי שיודע על מקום הימצאו מתבקש לפנות לתחנת אריאל בטלפון 03-7729444 או למוקד 100.

קובי רוזן