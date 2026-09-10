כ"ץ מאיים על איראן: כל תקיפה תיענה בפגיעה במתקני אנרגיה

מבזקים נוספים
הולכת רגל בת 25 נפצעה באורח בינוני בתאונת דרכים באשדוד
אישה כבת 25 נפצעה באורח בינוני מפגיעת רכב ברחוב רוגוזין באשדוד. האירוע התרחש בשעה 11:59. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
חיפושים אחר תושב אריאל שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני בשומרון
כוחות הביטחון מחפשים מאז הלילה אחר יניב סרדל, תושב אריאל, שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני באזור השומרון. סרדל, בן 26, נראה לאחרונה אתמול בערב באזור העיר אריאל. המשטרה וצה"ל הקימו חפ"ק בין-ארגוני ומפעילים יכולות טכנולוגיות, יחידות מיוחדות ומסוק במטרה לאתרו. סרדל הוא בעל מבנה גוף רזה-בינוני, גובה 1.78 מ', שיער שחור ועיניים חומות כהות. לבש מכנס שחור קצר, חולצה שחורה וכפכפים לבנים. כל מי שיודע על מקום הימצאו מתבקש לפנות לתחנת אריאל בטלפון 03-7729444 או למוקד 100.קובי רוזן
הורמוז 2: החות'ים מתקרבים לחניקת נתיב השיט האדום
השתלטות הבזק על נמל מוח'א מציבה את המורדים על שאלטר הסחר העולמי. סעודיה בלחץ שיא, והחשש מהתייקרות גלובלית הופך למוחשי (חדשות בעולם)דני שפיץ
שוחד בחירות? הצחקתם את טראמפ: זה מה שהוא מבטיח לתת בתמורה לניצחון
הנשיא הכריז על מענק חסר תקדים בכנס בדאלאס, לכל אמריקני בוגר במידה והרפובליקנים ינצחו בבחירות האמצע | תומכים מתלהבים אך הסקרים מעניקים יתרון לדמוקרטים | ההבטחה שמסעירה את אמריקה (בעולם)כיכר השבת
כ"ץ משגר ברכה ליהודי איראן ומשגר איום: "נפגע קשות, מה שלא ראו עד היום"
שר הביטחון שלח ברכת שנה טובה לקהילה היהודית באיראן • הזהיר את טהרן: כל תקיפה תיענה בפגיעה קשה במתקני האנרגיה | "צה"ל דרוך ומוכן" (צבא וביטחון)יוני גבאי
כוחות הביטחון ערכו סריקות נרחבות אחר ישראלי שנכנס לכפר ונעדר - ואיתרו אותו
יניב סרדל בן 53 נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באיזור השומרון • חפ"ק בין-ארגוני הוקם עם יכולות טכנולוגיות ומסוק משטרתי | לאחר שעות ארוכות של חיפושים הנעדר אותר (משטרה)קובי אטינגר
דאגה בשומרון: כוחות הביטחון בסריקות נרחבות אחר תושב שנכנס לכפר - ונעדר
יניב סרדל בן 53 נכנס מרצונו לכפר פלסטיני באיזור השומרון • חפ"ק בין-ארגוני הוקם עם יכולות טכנולוגיות ומסוק משטרתי | המאמצים נמשכים (משטרה)קובי אטינגר
30 רובוטים יחליטו על חיי חיילים: התוכנית המדהימה של גרמניה
גרמניה בוחנת את הצבתם של שלושים כלי בינה מלאכותית שתפקידם יהיה לנתח בזמן אמת את תמונת המצב המבצעית לצורך קבלת החלטה מהירה על ידי בינה מלאכותית | כך ייראה בקרוב שדה הקרב המודרני (חדשות)כיכר השבת