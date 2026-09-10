כולם יקבלו: ההכרזה של טראמפ שהותירה את המצביעים בהלם

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אתמול (רביעי) מענק כספי בגובה 5,000 דולר לכל אזרח בגיר בארצות הברית, אם המפלגה הרפובליקנית תצליח לשמור על הרוב בשני בתי הקונגרס בבחירות האמצע הקרובות. ההצהרה נמסרה במהלך כנס פוליטי בדאלאס שבטקסס, שבו פנה הנשיא באופן ישיר לבסיס התומכים שלו.

"הנה ההבטחה שלי: אם הרפובליקנים ינצחו גם בבית הנבחרים וגם בסנאט, בזכות ההצלחה הכלכלית שלנו, אנפיק דיבידנד של 5,000 דולר לכל אזרח בגיר בארצות הברית", הכריז טראמפ בפני המשתתפים באירוע. הנשיא לא פירט את מקור המימון להבטחה הכספית.

במהלך הנאום קרא הנשיא לתומכיו לפעול ביום ההצבעה כאילו הוא עצמו מתמודד בבחירות. "אני מבקש מכם לעשות כאילו אני בעצמי מופיע על פתק ההצבעה", אמר טראמפ. בנאום ארוך פירט את מדיניות הפחתת המסים, החמרת האכיפה נגד הגירה בלתי חוקית והמאבק הכלכלי והמדיני.

הקהל באולם הגיב בקריאות עידוד בולטות, ובמיוחד בעת האזכור של מדיניות הגירוש. מדובר באירוע יוצא דופן שכן המפלגה הרפובליקנית לא קיימה עד כה כנסים במתכונת זו עבור בחירות אמצע. הכנס, המוגדר כ-"Trump-a-Palooza", משלב עצרת בחירות ואירוע גיוס כספים במטרה לעורר התלהבות בקרב הבוחרים.

אנז'י פישר, תומכת שהגיעה מדרום קרוליינה, ציינה כי המהלך נחוץ כדי לעודד את ציבור הבוחרים להגיע לקלפיות. "זה רעיון מעולה לגייס את הבוחרים ולדרבן אותם לצאת להצביע", אמרה פישר והוסיפה: "בשביל זה אנחנו כאן, בשביל טראמפ".

צילומים מהאולם הראו את הגעת הנשיא והשתתפות הקהל במהלך נאומו. למרות הארגון, חלק מהיציעים העליונים במתחם נותרו ריקים וחלקם כוסו. האולם התמלא בהדרגה אך לא הגיע לתפוסה מלאה.

יציאת הנשיא לדאלאס התעכבה באופן חריג בעקבות תדרוך מודיעיני שקיים בלשכה המערבית לצד סגן הנשיא ג'יי די ואנס, יו"ר מטה הבית הלבן סוזי וויילס והגסת' וקיין. בנוסף, אירוע לא שגרתי נרשם בבסיס חיל האוויר אנדרוז שבמרילנד, כאשר מגלשת חירום מתנפחת נפתחה לפתע בצדו של המטוס הנשיאותי החדש שקיבלה ארצות הברית מקטאר.