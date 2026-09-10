לקראת ראש השנה אנחנו רגילים לדבר על מה שעשינו, על מה שאמרנו, על מי שפגענו בו. אבל דווקא כאן, במקום שבו המילים יכולות לפצוע אדם, משפחה ושם טוב, נדמה שאיבדנו את תחושת החטא (דעה)

יוסף ויצמן, עו"ד