מבזקים נוספים
"הטילים עפים מעל הראש, אבל בית הכנסת לא ייסגר אפילו לדקה אחת": רבה של קייב בראיון
שנתיים וחצי תחת אש בלתי פוסקת, עשרות טילים שמיורטים מעל הראש ולילות במקלטים מאולתרים: הגאון הרב יונתן מרקוביץ', רבה הראשי של קייב ושליח חב"ד, בריאיון מטלטל ל'כיכר השבת' • על ניסי ההצלה שמגדירים מחדש את המושג השגחה פרטית, המהפכה השקטה של חזרה למסורת דווקא בימי החושך – והמסר הנוקב: "חייבים להמשיך להאיר" | צפו (אולפן כיכר)יוסי סרגובסקי
כמעט חוסל: זלנסקי ביקר במולדובה - פוטין שיגר כטב"ם לשדה התעופה
נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ערך ביקור במולדובה והיה בדרך להמריא, כאשר לפתע התקבלו התרעות על כטב"מים מתקרבים | האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך לפי הערכות שימש כאזהרה ברורה של פוטין לעבר השכנה שאירחה את אויבו (חדשות)כיכר השבת
חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
שופט אחד, שני זיכויים: המהלומות שחטפה מערכת האכיפה
בפסק דין חריף ומהדהד שהוציא תחת ידיו, הנשיא מנחם מזרחי זיכה לחלוטין נהג משאית שהואשם בגרימת מוות ולוחם מג"ב שהואשם ברשלנות בירי ספוג, תוך שהוא חושף מחדלי חקירה קשים ומזהיר מפני אפקט מצנן מסוכן על כוחות הביטחון המשרתים בשטח (חוק ומשפט)דניאל הרץ
אישה בת 83 נפצעה בינוני לאחר שמעדה מרכבה בירושלים
אישה כבת 83 נפצעה באורח בינוני לאחר שמעדה מרכבה ברחוב הרב חיים שרים בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונתה לבית החולים.קובי רוזן
"מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן
דווקא בערב ראש השנה, תיעוד משעשע מרוסיה מחזיר את דברי חז"ל על מה שנקצב לאדם בראש השנה – וממחיש בצורה משעשעת כיצד לא כל דבר שאדם רודף אחריו בהכרח יצליח להשיג (חדשות בעולם)דני שפיץ
חרך את הרשת: הנשיא הוריד את החליפה - והרים משקולות כבדות במיוחד
קטע ויראלי שמסתובב ברשתות החברתיות מציג את נשיא מונגוליה בזמן שהוא מבקר את חייליו באחת היחידות | בשלב מסוים הנשיא נראה מפשיל שרוולים ומבצע אימון כוח באמצעות משקולת כבדה (מעניין)כיכר השבת
לראשונה בעולם: עשרות רובוטים יצאו להפגין נגד הממשלה
מחזה החריג בוורשה משך תשומת לב עולמית: כ־30 רובוטים צעדו מול משרד הממשלה, הניפו דגלים וקראו קריאות (חדשות בעולם)דני שפיץ