בדרכים לא דרכים; אומן מתמלאת ברבבות אנשים מכל קצווי תבל 

מבזקים נוספים
אחרי 10 שנות נישואים וילדה משותפת: הזמר החרדי הודיע על גירושיו
בפוסט שפרסם היום, הודיע הזמר החרדי מוטי איידנסון על גירושיו מרעייתו גולדי: "אנחנו יוצאים ממנו עם אחריות משותפת אחת שלעולם לא תשתנה: להיות אבא ואמא של בלה, לאהוב אותה, לשמור עליה ולתת לה תמיד לדעת שגם כשהחיים משתנים - המשפחה שלה נשארת המשפחה שלה" (אנשים)איציק אוחנה
ההצבעה לגמר מצעד המוזיקה של 'כיכר השבת' יוצאת לדרך | הצביעו עכשיו
אחרי עשרות אלפי הצעות ומועמדים שהעליתם בשלב המוקדמות – הרשימה הסופית סגורה. מי יוכתר כזמר השנה, איזה שיר יזכה בתואר "שיר השנה", ואיך משפיעים על התוצאות שייחשפו במשדר המיוחד שלנו? הגיע הזמן שלכם להכריע (מוזיקה)כיכר השבת
איזנקוט עם הדמוקרטים, ועם מי בנט ובן גביר? הבריתות בגושים ושאלת וינטר | הסכמי העודפים
רגע לאחר הגשת הרשימות לקראת הבחירות לכנסת ה-26, המפלגות משלימות את מגעיהן והסכמי העודפים נחשפים: בעוד שבגוש השינוי ובגוש נתניהו הבריתות המרכזיות כבר נסגרו, סימני שאלה דרמטיים עדיין מרחפים סביב הפלונטר של בן גביר, החלטתו הצפויה של גנץ והמגעים במערכת הפוליטית (אקטואליה בארץ)יוני גבאי
משרד הבריאות קיים תרגיל ראשון להיערכות לאירועי מזג אוויר קיצוניים
משרד הבריאות קיים לראשונה תרגיל אופרטיבי להיערכות מערכת הבריאות לאירועי "סופר אל ניניו" ותרחישי מזג אוויר קיצוניים, כחלק מההיערכות להשפעות שינויי האקלים. בתרגיל השתתפו נציגים מבתי חולים, קופות חולים, מד"א, כבאות והצלה, פיקוד העורף, רח"ל ומשרדי ממשלה נוספים. נבחנה מוכנות המערכת לתרחישים כגון שיטפונות, שלג כבד ורוחות חזקות, והשלכותיהם: הפסקות חשמל ומים, חסימת דרכי גישה, פגיעה במבנים והשבתת מרפאות. כמו כן נבחן המענה לעלייה בתחלואה במחלות כמו כלבת וקדחת מערב הנילוס.יוסי נכטיגל
חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
החייאה בנער בן 13 שהתמוטט בתוך חנות בקניון הסמוך לבני ברק
נער בן 13 התמוטט בפתאומיות בתוך חנות ואיבד את הכרתו וללא דופק ונשימה. חובשי רפואת חירום שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה מהירות ונתנו לו שוקים חשמליים באמצעות דפיברילטור, עד שליבו שב לפעום והוא חזר לנשום באופן עצמוני. לאחר מכן הוא פונה להמשך טיפול בבית החולים (בארץ)מישאל לוי
חוסל המחבל שרצח את מפקח חטיבת הנח"ל; כך הוא צולם באותו בוקר
אסמאעיל קנדיל השתתף בטבח 7 באוקטובר והרג את מפקד חטיבת הנח"ל • המשיך לפעול נגד כוחות צה"ל ולהפר את הפסקת האש | חוסל בתקיפה בחאן יונס (צבא וביטחון)ב. ניסני
ילד בן 11 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בג'לג'וליה
ילד בן 11 נפצע באורח בינוני מפגיעת רכב בג'לג'וליה. האירוע התרחש בשעה 15:48. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון עם חבלת ראש.קובי רוזן