רבבות עולים בדרכים לא דרכים בימים אלו אל העיר אומן שבאוקראיינה כדי לזכות לשהות סמוך ונראה אל הציון הקדוש של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע בימי ראש השנה | צפו בתיעוד ענק מהיכל התורה של 'אומן שלי' השוקקת חיים, ע"י מאות שיושבים והוגים בתוה"ק | וכן, מהאווירה ברחובות העיר, מעמדות הנחת תפילין וסיוע היקפי להמוני האורחים | תיעוד מרגש (חרדים)

חיים רוזנבוים