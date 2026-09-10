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עו"ד ונוטריון יגאל גולדשטיין הגיש ביום ראשון האחרון לבית משפט השלום באשדוד תביעת לשון הרע בסך 75 אלף שקל נגד לקוחתו לשעבר, אלינור בוארון בן חמו, ונגד בן זוגה, אבירם קובוביץ. לטענתו, השניים פרסמו נגדו בפייסבוק אזהרות וכינו אותו "נוכל", בעקבות מחלוקת סביב שכר הטרחה ששולם לו.

לפי כתב התביעה, בוארון התקשרה עם גולדשטיין בהסכם שכר טרחה ב־12 במאי 2026, לצורך ייצוג בהליכי מזונות ובהליכים נוספים. שכר הטרחה שנקבע בהסכם עמד על 15 אלף שקל בתוספת מע"מ, ובסך הכול 17,700 שקל. גולדשטיין טוען כי משרדו העניק לה שירותים משפטיים שכללו לימוד החומר, ייעוץ, שיחות והתכתבויות, הכנת כתבי טענות וקידום הליכים. בתחילת חודש יולי ביקשה בוארון להפסיק את הייצוג, וב־19 באוגוסט פנתה לחברת האשראי בדרישה לבטל את העסקה ולהשיב לה את מלוא שכר הטרחה, בטענה לכישלון תמורה. על פי התביעה, לאחר שגולדשטיין מסר לחברת האשראי מסמכים התומכים בעמדתו, פרסמה בוארון בפייסבוק תגובה שבה כתבה: "להיזהר". בסמוך לכך פרסם קובוביץ: "לכל האנשים שחושבים להתקרב אליו בן אדם נוכל". שרה נתניהו דורשת 5 מיליון שקל ומאיימת בתביעת ענק משה כהן | 16:22 בפרסום נוסף כתב קובוביץ: "תזהרו לקחת תעורך דין מי שרוצה יותר פרטים שיפנה במסנגר". הציטוטים מובאים כפי שהופיעו בכתב התביעה. גולדשטיין טוען כי הדברים פורסמו בשרשורים פומביים ונחשפו למשתמשים נוספים. לדבריו, האזהרות והכינוי "נוכל" עלולים לפגוע בשמו הטוב, באמינותו המקצועית, בקהל לקוחותיו ובפרנסתו כעורך דין ונוטריון. בערב 22 באוגוסט שלח גולדשטיין לשניים מכתב התראה, שבו דרש להסיר את הפרסומים ולהימנע מפרסומים נוספים. לטענתו, לאחר קבלת המכתב הודיע קובוביץ כי ימשיך לפרסם שהוא "נוכל" ויעשה זאת "בלי הפסקה". בהמשך הגיש גולדשטיין תלונה במשטרה נגד השניים.

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למחרת פנה גולדשטיין לבית משפט השלום באשדוד בבקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת. השופט הבכיר אור אדם נתן צו במעמד צד אחד, שאסר על השניים להטריד את גולדשטיין, לאיים עליו, לפגוע בפרטיותו או ליצור עמו קשר. הצו נקבע עד להחלטה שתינתן לאחר דיון במעמד שני הצדדים, או עד להחלטה אחרת.

בתביעה מבקש גולדשטיין לחייב את השניים, יחד ולחוד, לשלם לו 75 אלף שקל. הוא דורש גם להסיר את הפרסומים, לפרסם תיקון והכחשה, להוציא צו מניעה קבוע ולחייב את הנתבעים בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עורך דין. מדובר בטענותיו של גולדשטיין במסגרת כתב התביעה, והנתבעים הוזמנו להגיש כתב הגנה בתוך 60 ימים ממועד המצאת התביעה.

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מאבירם גולדשטיין נמסר: "עורך הדין היה אמור לייצג את בת זוגי. כבר בתחילת ההתקשרות הוא דרש את מלוא שכר הטרחה, ואנו שילמנו לו באמצעות כרטיס אשראי.לאחר ביצוע התשלום הוא החל לצעוק על בת זוגי ולא העניק לה את השירות המשפטי שלשמו נשכר". כך טען

עוד הוסיף כי "בעקבות התנהלותו והיעדר הטיפול, ביקשנו להפסיק את הייצוג וביטלנו את עסקת האשראי. הדברים והשתלשלות האירועים מתועדים במסגרת ההליך בבית המשפט. מאז, עורך הדין אינו מרפה מאיתנו.

על רקע הדברים פרסמתי את התגובה, שלטענתי משקפת את האמת לאמיתה, במטרה לשתף בחוויה האישית שלנו ולהזהיר אנשים אחרים."

פנינו לעו"ד יגאל גולדשטיין במספר ערוצים, אך תגובתו לא התקבלה. ככל שתימסר, היא תובא במלואה בכתבה.